МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Киев прибегает ко всевозможным уловкам, чтобы получить деньги от Запада, такая практика не прекращается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не сможет профинансировать проведение выборов из-за дефицитного бюджета.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.