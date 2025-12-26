https://ria.ru/20251226/kreml-2064874778.html
Песков ответил на вопрос о финансировании выборов на Украине
Киев прибегает ко всевозможным уловкам, чтобы получить деньги от Запада, такая практика не прекращается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Киев прибегает ко всевозможным уловкам, чтобы получить деньги от Запада, такая практика не прекращается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что Киев
прибегает ко всевозможным уловкам с тем, чтобы получить деньги от Запада - это однозначно, это однозначный факт. Это непрекращающаяся практика", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о финансировании выборов на Украине
.
Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не сможет профинансировать проведение выборов из-за дефицитного бюджета.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.