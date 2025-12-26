На "инопланетном корабле" заметили новую аномалию

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. На межзвездном объекте 3I/ATLAS обнаружилась новая аномалия, связанная с размером его частиц , об этом в своем блоге На межзвездном объекте 3I/ATLAS обнаружилась новая аномалия, связанная с размером его частиц , об этом в своем блоге заявил ученый из Гарвардского университета Ави Леб.

"Строго говоря, 3I/ATLAS отличается аномальным размером частиц, которые доминируют в свечении ее обращенной к Солнцу струи", — написал он.

По словам ученого, в антихвостовом образовании 3I/ATLAS преобладают частицы, которые крупнее типичных пылевых частиц, наиболее эффективно рассеивающих солнечный свет.

Ранее Леб утверждал, что антихвост "инопланетного корабля" представляет собой струю вещества, свечение которой тянется от 3I/ATLAS в сторону Солнца, что нехарактерно для комет. Он отметил, что природа этого явления пока неясна, поскольку обычно солнечное излучение и ветер уносят пыль и газ в противоположную сторону. Ученый подчеркнул, что на конференции NASA эта деталь объекта не обсуждалась.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что 3I/ATLAS - это комета и что российские ученые знают, что происходит.

В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.