Космонавт Федяев сдал экзамен перед полетом на МКС
Наука
 
18:18 26.12.2025 (обновлено: 18:33 26.12.2025)
Космонавт Федяев сдал экзамен перед полетом на МКС
Космонавт Андрей Федяев справился со всеми заданиями экзамена по работе на российском сегменте Международной космической станции перед полетом в космос, сообщил РИА Новости, 26.12.2025
космос
центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), михаил федяев, джессика меир, олег артемьев, анна кикина, роскосмос, наса, космос, космос - риа наука
Наука, Центр подготовки космонавтов, Международная космическая станция (МКС), Михаил Федяев, Джессика Меир, Олег Артемьев, Анна Кикина, Роскосмос, НАСА, Космос, Космос - РИА Наука
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКосмонавт Андрей Федяев
Космонавт Андрей Федяев - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Космонавт Андрей Федяев. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Космонавт Андрей Федяев справился со всеми заданиями экзамена по работе на российском сегменте Международной космической станции перед полетом в космос, сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
«
"Космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев успешно справился со всеми нештатными ситуациями в процессе экзаменационной тренировки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦПК.
Отмечается, что экзамен длился столько же, сколько длится рабочий день на МКС - восемь часов. Космонавт выполнял различные работы, связанные с обслуживанием систем российского сегмента, и проводил научные эксперименты, в том числе медицинские.
В середине дня Федяев сделал перерыв на обед и продемонстрировал навыки правильного подогрева пищи, вскрытия и заправки упаковок с едой, чтобы пища не разлетелась по станции. Также он показал умение вести популяризаторскую деятельность - работать с фото и видеооборудованием, вести репортажи.
Среди нештатных ситуаций, которые достались Федяеву в экзаменационном билете, были исчезновение связи между российским и американским сегментами МКС, отказ электромагнитного клапана в системе обеспечения станции кислородом "Электрон", сбой в работе внутренней компьютерной сети на российском сегменте, неполадки с туалетом.
«
"А в конце тренировки произошла аварийная ситуация – пожар на РС МКС. По сценарию, прописанному в экзаменационном билете, огонь потушить не удалось", - добавили в ЦПК.
Отмечается, что космонавт успешно справился со всеми поставленными задачами, нештатными и аварийными ситуациями. Он заслужил высокую оценку от экзаменационной комиссии.
Корабль миссии Crew-12, куда входят Федяев, астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, европейский астронавт Софи Адено, полетит не ранее 15 февраля 2026 года. До недавнего времени планировалось, что на этом корабле полетит другой россиянин Олег Артемьев, однако он, как сообщили в "Роскосмосе", перешёл на другую работу.
Федяев был зачислен в отряд космонавтов 25 апреля 2013 года, первый, и пока единственный полёт на МКС он совершил со 2 марта по 4 сентября 2023 года. Космонавт стал вторым россиянином (после Анны Кикиной), слетавшим на МКС на американском корабле Crew Dragon.
Наука
 
 
