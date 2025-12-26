Космонавт Федяев сдал экзамен перед полетом на МКС

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Космонавт Андрей Федяев справился со всеми заданиями экзамена по работе на российском сегменте Международной космической станции перед полетом в космос, Космонавт Андрей Федяев справился со всеми заданиями экзамена по работе на российском сегменте Международной космической станции перед полетом в космос, сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

« "Космонавт " Роскосмоса " Андрей Федяев успешно справился со всеми нештатными ситуациями в процессе экзаменационной тренировки", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦПК

Отмечается, что экзамен длился столько же, сколько длится рабочий день на МКС - восемь часов. Космонавт выполнял различные работы, связанные с обслуживанием систем российского сегмента, и проводил научные эксперименты, в том числе медицинские.

В середине дня Федяев сделал перерыв на обед и продемонстрировал навыки правильного подогрева пищи, вскрытия и заправки упаковок с едой, чтобы пища не разлетелась по станции. Также он показал умение вести популяризаторскую деятельность - работать с фото и видеооборудованием, вести репортажи.

Среди нештатных ситуаций, которые достались Федяеву в экзаменационном билете, были исчезновение связи между российским и американским сегментами МКС, отказ электромагнитного клапана в системе обеспечения станции кислородом "Электрон", сбой в работе внутренней компьютерной сети на российском сегменте, неполадки с туалетом.

« "А в конце тренировки произошла аварийная ситуация – пожар на РС МКС. По сценарию, прописанному в экзаменационном билете, огонь потушить не удалось", - добавили в ЦПК.

Отмечается, что космонавт успешно справился со всеми поставленными задачами, нештатными и аварийными ситуациями. Он заслужил высокую оценку от экзаменационной комиссии.

Корабль миссии Crew-12, куда входят Федяев, астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, европейский астронавт Софи Адено, полетит не ранее 15 февраля 2026 года. До недавнего времени планировалось, что на этом корабле полетит другой россиянин Олег Артемьев , однако он, как сообщили в "Роскосмосе", перешёл на другую работу.