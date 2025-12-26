В Королеве запретили фейерверки на Новый год

Согласно сообщению, в этот период запрещается запускать салюты, фейерверки и пиротехнические ракеты, за исключением хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.

В администрации предупредили, что нарушение данного запрета влечет за собой административную ответственность и штраф.