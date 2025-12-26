В Королеве запретили фейерверки на Новый год

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Полный запрет на применение жителями пиротехники в подмосковном Королеве будет действовать с 29 декабря по 31 января, сообщили в администрации городского округа.
«
"С 29 декабря по 31 января в Королёве вводится полный запрет на применение жителями пиротехники на всей территории города", - отмечается в Telegram-канале администрации.
Согласно сообщению, в этот период запрещается запускать салюты, фейерверки и пиротехнические ракеты, за исключением хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.
В администрации предупредили, что нарушение данного запрета влечет за собой административную ответственность и штраф.
Такой же запрет будет действовать на территории городского округа Коломна с 25 декабря по 11 января. Он будет касаться фейерверков, салютов и ракет.
В городском округе Солнечногорск временный запрет на запуск фейерверков также продлится до 11 января. Там на территории всего округа будет запрещено использование частными лицами салютов и фейерверков высоких классов опасности.
Жителя Крыма оштрафовали за запуск фейерверка
10 августа, 03:34