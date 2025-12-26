Рейтинг@Mail.ru
В Королеве запретили фейерверки на Новый год
17:17 26.12.2025 (обновлено: 17:25 26.12.2025)
В Королеве запретили фейерверки на Новый год
королев, коломна, солнечногорск, новый год, пиротехника
Королев, Коломна, Солнечногорск, Новый год, Пиротехника
В Королеве запретили фейерверки на Новый год

Жителям подмосковного Королева запретили запускать салюты в новогодние праздники

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Полный запрет на применение жителями пиротехники в подмосковном Королеве будет действовать с 29 декабря по 31 января, сообщили в администрации городского округа.
"С 29 декабря по 31 января в Королёве вводится полный запрет на применение жителями пиротехники на всей территории города", - отмечается в Telegram-канале администрации.
Согласно сообщению, в этот период запрещается запускать салюты, фейерверки и пиротехнические ракеты, за исключением хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня.
В администрации предупредили, что нарушение данного запрета влечет за собой административную ответственность и штраф.
Такой же запрет будет действовать на территории городского округа Коломна с 25 декабря по 11 января. Он будет касаться фейерверков, салютов и ракет.
В городском округе Солнечногорск временный запрет на запуск фейерверков также продлится до 11 января. Там на территории всего округа будет запрещено использование частными лицами салютов и фейерверков высоких классов опасности.
КоролевКоломнаСолнечногорскНовый годПиротехника
 
 
