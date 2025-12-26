На Дальнем Востоке подняли 14 затонувших судов в 2025 году

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. На Дальнем Востоке в 2025 году подняли 14 затонувших судов, работы прошли в акваториях Сахалинской области, Камчатского и Приморского краев, сообщил Минтранс РФ.
"14 затонувших судов подняли на Дальнем Востоке в 2025 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы прошли при участии подведомственного Минтрансу Росморречфлота в акваториях Сахалинской области, Камчатского и Приморского краев. План работ перевыполнен на девять судов.
В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" национального проекта "Экологическое благополучие" ликвидируют суда, которые угрожают безопасности мореплавания, создают риски загрязнения экосистемы, затрудняют строительство и работу гидротехнических сооружений.
Уточняется, что Сахалин стал лидером, поскольку в регионе за 2025 год подняли 10 затонувших судов. Среди них 50-метровый танкер "Виктория" в районе морского порта Невельск и бывший китайский сухогруз Xing Yuan у морского порта Холмск. При утилизации последнего вывезли около 1,2 тысячи тонн лома черных металлов.
"В 2026 году работы продолжатся в Камчатском и Приморском краях, Сахалинской и Магаданской области, Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия). С 2022 по 2024 годы в рамках проекта уже ликвидировали 213 затонувших судов в акватории ДФО", - добавляется в сообщении.
У берегов Франции нашли затонувший корабль XVI века
12 июня, 23:38