23:19 26.12.2025
Мишустин утвердил концепцию содействия развитию добровольчества в России
россия, михаил мишустин, правительство рф
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию содействия развитию добровольчества в России.
"Утвердить прилагаемую Концепцию содействия развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в РФ до 2030 года", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Согласно концепции, к 2030 году не менее 45% молодых россиян будут вовлечены в волонтерскую деятельность.
Среди задач развития добровольческой и общественной деятельности указаны такие меры, как совершенствование нормативного правового регулирования и системы мониторинга сферы волонтерства и общественной деятельности; развитие международного сотрудничества в сфере добровольчества; повышение эффективности взаимодействия органов власти, бизнеса, СМИ и социальных коммуникаций с волонтерами и другие.
Также в документе отмечается, что растет число добровольцев, участвующих в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. "По состоянию на 1 октября 2025 года зарегистрировано более 9,2 миллиона добровольцев и почти 180 тысяч организаторов добровольческой деятельности", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Путин расширил действие указа о волонтерской деятельности в новых регионах
5 августа, 21:15
 
РоссияМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
