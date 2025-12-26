https://ria.ru/20251226/kontseptsiya-2064998046.html
Мишустин утвердил концепцию содействия развитию добровольчества в России
Мишустин утвердил концепцию содействия развитию добровольчества в России
Мишустин утвердил концепцию содействия развитию добровольчества в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию содействия развитию добровольчества в России.
россия
Мишустин утвердил концепцию содействия развитию добровольчества в России
Премьер Михаил Мишустин утвердил концепцию развития добровольчества в России
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил
концепцию содействия развитию добровольчества в России.
"Утвердить прилагаемую Концепцию содействия развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в РФ
до 2030 года", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Согласно концепции, к 2030 году не менее 45% молодых россиян будут вовлечены в волонтерскую деятельность.
Среди задач развития добровольческой и общественной деятельности указаны такие меры, как совершенствование нормативного правового регулирования и системы мониторинга сферы волонтерства и общественной деятельности; развитие международного сотрудничества в сфере добровольчества; повышение эффективности взаимодействия органов власти, бизнеса, СМИ и социальных коммуникаций с волонтерами и другие.
Также в документе отмечается, что растет число добровольцев, участвующих в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. "По состоянию на 1 октября 2025 года зарегистрировано более 9,2 миллиона добровольцев и почти 180 тысяч организаторов добровольческой деятельности", - говорится в документе.