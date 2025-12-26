МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию содействия развитию добровольчества в России.

« "Утвердить прилагаемую Концепцию содействия развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в РФ до 2030 года", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Согласно концепции, к 2030 году не менее 45% молодых россиян будут вовлечены в волонтерскую деятельность.

Среди задач развития добровольческой и общественной деятельности указаны такие меры, как совершенствование нормативного правового регулирования и системы мониторинга сферы волонтерства и общественной деятельности; развитие международного сотрудничества в сфере добровольчества; повышение эффективности взаимодействия органов власти, бизнеса, СМИ и социальных коммуникаций с волонтерами и другие.