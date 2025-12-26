Более 900 компаний приняли участие в зарубежных выставках в 2025 году

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Более 900 компаний приняли участие в зарубежных выставках в уходящем году при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ), говорится в сообщении РЭЦ.
"В уходящем году свыше 900 российских компаний приняли участие в 19 выставках и 12 деловых миссиях в 18 странах мира при содействии Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ). Системная работа под национальным брендом Made in Russia позволила РЭЦ организовать свыше 8 тысяч целевых B2B-встреч, совокупный экспортный потенциал которых оценивается в более 83 миллиардов рублей", - сказано в сообщении.
Рассматривать Индонезию как бизнес-партнера особенно актуально
25 декабря, 13:53
Программа охватила ключевые секторы экономики: от АПК и машиностроения до IT-инноваций и фармацевтики. Как отмечают в РЭЦ, узнаваемость бренда остается критическим барьером для роста продаж, и коллективные стенды Made in Russia предоставляют производителям возможность заявить о себе на ведущих мировых площадках.
Для упрощения доступа бизнеса к международным мероприятиям РЭЦ разместил полный и актуальный календарь событий на странице сервиса "Мероприятия" на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Здесь представлены события, в которых экспортеры могут принять участие при поддержке РЭЦ, вплоть до 2028 года.
Алтайский производитель натуральных растительных масел в формате спрея, бренд Altaria, стал участником крупнейшей продовольственной выставки FHC China 2025 в Шанхае. Волгоградская инновационная компания "Броня" представила свои разработки в области сверхтонкой теплоизоляции на главной строительной выставке Ближнего Востока - Big 5 Global в Дубае. Компания "Ямм-Пицца" находится на этапе активной экспансии. В качестве пилотного экспортного направления выбраны Объединенные Арабские Эмираты.
"Эксар" застраховало экспортные сделки на 1,4 трлн рублей
25 декабря, 13:47