Китай ввел ответные санкции против ВПК США за продажу оружия Тайваню

ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости. Китай ввел ответные ограничительные меры в отношении 20 военно-промышленных компаний США за продажу оружия Тайваню, сообщил в пятницу МИД КНР.

Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона ранее сообщило, что общая стоимость одобренных США к продаже Тайваню оружия, техники и военных услуг превышает 11 миллиардов долларов. В частности, речь идет о системах Javelin, беспилотных системах ALTIUS-700M и ALTIUS-600, запасных частях для вертолетов AH-1W SuperCobra, РСЗО HIMARS, самоходных артиллерийских установках M107A7, противотанковых ракетных комплексах TOW.

"США недавно объявили о масштабной продаже оружия Тайваню, что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, а также является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность КНР", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что Китай в соответствии с законом КНР о противодействии иностранным санкциям "принял решение ввести ответные меры против следующих предприятий и их руководителей, связанных с американской военной промышленностью".

В список попали Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services, Boeing in St. Louis, Gibbs & Cox, Inc., Advanced Acoustic Concepts, VSE Corporation, Sierra Technical Services, Inc., Red Cat Holdings, Inc., Teal Drones, Inc., ReconCraft, High Point Aerotechnologies, Epirus, Inc., Dedrone Holdings Inc., Area-I, Blue Force Technologies, Dive Technologies, Vantor, Intelligent Epitaxy Technology, Inc., Rhombus Power Inc., Lazarus Enterprises Inc.

"Все движимое и недвижимое имущество, а также другие активы указанных в списке 20 компаний, находящиеся на территории КНР, замораживаются, а организациям и частным лицам в Китае запрещено участвовать в связанных с ними сделках или вести с ними сотрудничество", - уточняется в заявлении.

Вместе с тем ограничения вводятся в отношении 10 высших должностных лиц в некоторых из указанных компаний, их имущество и активы в Китае заморожены, им также запрещен въезд в КНР, включая Гонконг Макао . Меры вступили в силу 26 декабря.

Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.