Рейтинг@Mail.ru
Китай ввел ответные санкции против ВПК США за продажу оружия Тайваню - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 26.12.2025 (обновлено: 12:47 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/kitay-2064825950.html
Китай ввел ответные санкции против ВПК США за продажу оружия Тайваню
Китай ввел ответные санкции против ВПК США за продажу оружия Тайваню - РИА Новости, 26.12.2025
Китай ввел ответные санкции против ВПК США за продажу оружия Тайваню
Китай ввел ответные ограничительные меры в отношении 20 военно-промышленных компаний США за продажу оружия Тайваню, сообщил в пятницу МИД КНР. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T12:10:00+03:00
2025-12-26T12:47:00+03:00
в мире
китай
сша
тайвань
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931205211_0:83:1262:793_1920x0_80_0_0_7687e396f98fa425ae6a44b79d025f45.jpg
https://ria.ru/20251225/kitay-2064559593.html
https://ria.ru/20251114/kitay-2055017177.html
https://ria.ru/20251218/ssha-2062814796.html
китай
сша
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931205211_48:0:1216:876_1920x0_80_0_0_1055e3dbb7269a25a2fa965efbc015ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, тайвань, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Тайвань, Министерство обороны США
Китай ввел ответные санкции против ВПК США за продажу оружия Тайваню

Китай ввел ответные санкции против 20 компаний ВПК США за продажу оружия Тайваню

© РИА Новости / Алексей Савицкий | Перейти в медиабанкСессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) открылась в Пекине
Сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) открылась в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Алексей Савицкий
Перейти в медиабанк
Сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) открылась в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 26 дек – РИА Новости. Китай ввел ответные ограничительные меры в отношении 20 военно-промышленных компаний США за продажу оружия Тайваню, сообщил в пятницу МИД КНР.
Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона ранее сообщило, что общая стоимость одобренных США к продаже Тайваню оружия, техники и военных услуг превышает 11 миллиардов долларов. В частности, речь идет о системах Javelin, беспилотных системах ALTIUS-700M и ALTIUS-600, запасных частях для вертолетов AH-1W SuperCobra, РСЗО HIMARS, самоходных артиллерийских установках M107A7, противотанковых ракетных комплексах TOW.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Армия КНР заявила о готовности сражаться при попытке сепаратизма на Тайване
25 декабря, 12:28
"США недавно объявили о масштабной продаже оружия Тайваню, что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, а также является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность КНР", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что Китай в соответствии с законом КНР о противодействии иностранным санкциям "принял решение ввести ответные меры против следующих предприятий и их руководителей, связанных с американской военной промышленностью".
В список попали Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services, Boeing in St. Louis, Gibbs & Cox, Inc., Advanced Acoustic Concepts, VSE Corporation, Sierra Technical Services, Inc., Red Cat Holdings, Inc., Teal Drones, Inc., ReconCraft, High Point Aerotechnologies, Epirus, Inc., Dedrone Holdings Inc., Area-I, Blue Force Technologies, Dive Technologies, Vantor, Intelligent Epitaxy Technology, Inc., Rhombus Power Inc., Lazarus Enterprises Inc.
"Все движимое и недвижимое имущество, а также другие активы указанных в списке 20 компаний, находящиеся на территории КНР, замораживаются, а организациям и частным лицам в Китае запрещено участвовать в связанных с ними сделках или вести с ними сотрудничество", - уточняется в заявлении.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Китай предостерег Японию от военного вмешательства в ситуацию с Тайванем
14 ноября, 15:56
Вместе с тем ограничения вводятся в отношении 10 высших должностных лиц в некоторых из указанных компаний, их имущество и активы в Китае заморожены, им также запрещен въезд в КНР, включая Гонконг и Макао. Меры вступили в силу 26 декабря.
Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие и создавать напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие Соединенных Штатов и острова, а также продажа руководством в Вашингтоне оружия Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая" и три совместные китайско-американские коммюнике, а также "наносит большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая" и ставит под угрозу стабильность в Тайваньском проливе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
США продадут Тайваню вооружение на сумму более $11 миллиардов
18 декабря, 06:21
 
В миреКитайСШАТайваньМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала