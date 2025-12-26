Экспорт китайских машин в Россию сократился на 56 процентов за год

ПЕКИН, 26 дек - РИА Новости. Китай в январе-ноябре 2025 года экспортировал в РФ 513 тысяч автомобилей, что на 56,09% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей Цуй Дуншу.

"Китай за январь-ноябрь 2025 года экспортировал в Россию 513 078 автомобилей", - написал Цуй Дуншу в статье в своем блоге в социальной сети WeChat

Эксперт привел данные, согласно которым за 11 месяцев прошлого года Китай экспортировал в Россию 1 168 511 автомобилей.

В ноябре этого года показатель достиг 61881 единицу, что на 45,5% меньше, чем в ноябре 2024 года, когда РФ ввезла из Китая 113 604 автомобиля. Показатель упал на 33,8% в сравнении с октябрем этого года, когда Китай экспортировал в Россию 93 489 автомобилей.

Цуй Дуншу подчеркнул, что китайские автопроизводители на российском рынке становятся все более осторожными, и, хотя внутренние продажи автомобилей в России существенно не снизились с января по ноябрь этого года, экспорт китайских автомобилей в РФ значительно сократился.

По его сведениям, в 2023 году Китай экспортировал в Россию 1 миллион автомобилей, при этом было продано только 480 тысяч (48% от общего объема экспорта) автомобилей китайских брендов. В 2024 году Китай экспортировал в РФ 1,28 миллиона автомобилей, объем продаж китайских автомобилей на российском рынке в прошлом году достиг 1,07 миллиона единиц, то есть 84% от экспорта. Эксперт указал, что с января по ноябрь 2025 года Китай экспортировал в Россию 513 тысячи автомобилей, при этом в России за указанный период было продано 766 тысяч китайских авто, что составляет 149% от общего объема экспорта, в результате чего удалось добиться значительного сокращения складских запасов.

Цуй Дуншу отметил, что в 2021 году китайские автопроизводители продали в Россию всего 157 тысяч автомобилей, а в 2024 году эта цифра достигла 1,28 миллиона, и такие высокие показатели роста экспорта китайских автопроизводителей тесно связаны с возможностями, которые открывает дефицит на российском рынке.

Согласно данным главного таможенного управления КНР, Китай в ноябре текущего года продал России автомобилей на 1,05 миллиарда долларов, что на 26,5% меньше, чем в прошлом ноябре, и на 23,7% меньше, чем в октябре этого года.