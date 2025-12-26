Рейтинг@Mail.ru
У тетушки Чарли юбилей: сложные и веселые съемки любимой советской комедии - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 26.12.2025 (обновлено: 08:09 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/kino-2064301038.html
У тетушки Чарли юбилей: сложные и веселые съемки любимой советской комедии
У тетушки Чарли юбилей: сложные и веселые съемки любимой советской комедии - РИА Новости, 26.12.2025
У тетушки Чарли юбилей: сложные и веселые съемки любимой советской комедии
Пятьдесят лет назад на экраны вышла комедия "Здравствуйте, я ваша тетя!". О том, как ее снимали, ходит множество слухов и легенд. Кто заказчик, как подбирали... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T08:00:00+03:00
2025-12-26T08:09:00+03:00
культура
кино
культура-важное
александр калягин
михаил козаков
владимир этуш
бразилия
что посмотреть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790136939_0:391:2853:1996_1920x0_80_0_0_590031242c2341c01408901f927d309b.jpg
https://ria.ru/20251003/dzhigarkhanyan-2045858202.html
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790136939_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_62215e6bcbc0c1d477e2380e07843c1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кино, культура-важное, александр калягин, михаил козаков, владимир этуш, бразилия, что посмотреть , юбилей, знаменитости, актеры, лучшие фильмы, зиновий гердт, армен джигарханян, татьяна васильева (актриса)
Культура, Кино, Культура-Важное, Александр Калягин, Михаил Козаков, Владимир Этуш, Бразилия, что посмотреть , юбилей, Знаменитости, актеры, лучшие фильмы, Зиновий Гердт, Армен Джигарханян, Татьяна Васильева (актриса)
У тетушки Чарли юбилей: сложные и веселые съемки любимой советской комедии

Пятьдесят лет назад на экраны вышла комедия "Здравствуйте, я ваша тетя!"

© ТО "Экран" (1975)Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
Кадр из фильма Здравствуйте, я ваша тетя! - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© ТО "Экран" (1975)
Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Пятьдесят лет назад на экраны вышла комедия "Здравствуйте, я ваша тетя!". О том, как ее снимали, ходит множество слухов и легенд. Кто заказчик, как подбирали название, почему на главную роль выбрали Александра Калягина и кого покусали обезьяны — в материале РИА Новости к юбилею любимого фильма.

Кто есть кто

© ТО "Экран" (1975)Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
Кадр из фильма Здравствуйте, я ваша тетя! - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© ТО "Экран" (1975)
Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
По слухам на ужине у секретаря ЦК Петра Демичева возник разговор о трофейном фильме "Тетка Чарлея". Дескать, была такая веселая картина, почему бы не переснять ее у нас? Экранизацию пьесы Брэндона Томаса заказали режиссеру Виктору Титову.

С названием сперва не складывалось. Первая версия — "Кто есть кто", но режиссер понимал, что звучит не слишком ярко для комедии. Выручил поэт Наум Олев, которому актер Михаил Козаков рассказал о съемках. "Здравствуйте, я ваша тетя!" — вспомнил поэт старинную поговорку. И все встало на свои места.

Наш Чарли Чаплин

© ТО "Экран" (1975)Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
Кадр из фильма Здравствуйте, я ваша тетя! - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© ТО "Экран" (1975)
Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
На главную роль пробовались мэтры советского кино — Владимир Этуш, Евгений Леонов, Олег Табаков. Но Титов остановился на тогда еще малоизвестном Александре Калягине. Режиссеру хотелось нового лица, и артист был удивительно органичен в выбранной стилистике довоенного и немого кино. Непосредственностью и трогательностью напоминал Чарли Чаплина.
Сам Калягин позднее говорил, что кого только не играл — и Чичикова, и Эзопа, и Платонова, и даже Ленина, а первым делом называют все равно донну Розу.
Полковника Фрэнсиса предложили Зиновию Гердту — даже хромоту обыграли (у актера после тяжелого ранения на фронте не сгибалась нога). Но Зиновий Ефимович был занят на гастролях, и "старого солдата" блестяще сыграл Михаил Козаков.

Дикие обезьяны

© ТО "Экран" (1975)Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
Кадр из фильма Здравствуйте, я ваша тетя! - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© ТО "Экран" (1975)
Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
Снимали фильм в спартанских условиях: пленки было мало, всего две камеры, работали часто по ночам из-за невероятной занятости актеров в других проектах и театре. Костюмы и грим придумывались на ходу: Татьяне Васильевой нарисовали веснушки, Армену Джигарханяну приклеили вверх тормашками усы.
© ТО "Экран" (1975)Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
Кадр из фильма Здравствуйте, я ваша тетя! - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© ТО "Экран" (1975)
Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
Павильон был один, причем маленький. Но тут помогло мастерство оператора Григория Рерберга. Он так выставлял камеры и свет, так оперировал объективами, что создалось ощущение большого пространства, роскошного дома, который на самом деле был крохотным, тесным и неудобным.
© ТО "Экран" (1975)Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
Кадр из фильма Здравствуйте, я ваша тетя! - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© ТО "Экран" (1975)
Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
Платье для Калягина нашли в закромах костюмерной. Чтобы добавить антуража, с занавесок содрали бахрому и тоже пустили в дело. В итоге получился вычурный наряд самозваной донны Розы.
В довершение решили ввести в кадр настоящую обезьяну. Привезли дрессированного шимпанзе, но тот так испугался съемочной площадки, что покусал второго режиссера. В итоге остановились на маленькой обезьянке, которую носила на руках Татьяна Веденеева.

Любовь навсегда

© ТО "Экран" (1975)Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
Кадр из фильма Здравствуйте, я ваша тетя! - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© ТО "Экран" (1975)
Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
Кстати, о диких обезьянах. В оригинальном тексте пьесы этой фразы нет, там говорится, что Бразилия — "страна, откуда привозят орехи" (это игра слов, по-английски читалось как "страна, откуда едут дураки"). В переводе заменили на "страну, где водятся обезьяны". Виктору Титову фраза показалась недостаточно яркой, он ее подкорректировал и создал по-настоящему народную цитату.
© ТО "Экран" (1975)Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
Кадр из фильма Здравствуйте, я ваша тетя! - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© ТО "Экран" (1975)
Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"
Цитировали и другие реплики. Конечно же, всем запомнилась песня про любовь и бедность, которую Калягин исполнял с невероятной страстью и залихватским юмором.
Веселье и азарт на съемках передались публике, фильм смотрят до сих пор, он стал безусловной классикой советского кино.
Актер Армен Джигарханян на съемках фильма режиссера Александра Ефремова Немец - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Обаятельный злодей, мудрец и хитрец: чем запомнился Армен Джигарханян
3 октября, 08:00
 
КультураКиноКультура-ВажноеАлександр КалягинМихаил КозаковВладимир ЭтушБразилиячто посмотретьюбилейЗнаменитостиактерылучшие фильмыЗиновий ГердтАрмен ДжигарханянТатьяна Васильева (актриса)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала