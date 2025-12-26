У тетушки Чарли юбилей: сложные и веселые съемки любимой советской комедии

Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"

© ТО "Экран" (1975) Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Павел Сурков. Пятьдесят лет назад на экраны вышла комедия "Здравствуйте, я ваша тетя!". О том, как ее снимали, ходит множество слухов и легенд. Кто заказчик, как подбирали название, почему на главную роль выбрали Александра Калягина и кого покусали обезьяны — в материале РИА Новости к юбилею любимого фильма.

Кто есть кто

© ТО "Экран" (1975) Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" © ТО "Экран" (1975) Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"

По слухам на ужине у секретаря ЦК Петра Демичева возник разговор о трофейном фильме "Тетка Чарлея". Дескать, была такая веселая картина, почему бы не переснять ее у нас? Экранизацию пьесы Брэндона Томаса заказали режиссеру Виктору Титову.



С названием сперва не складывалось. Первая версия — "Кто есть кто", но режиссер понимал, что звучит не слишком ярко для комедии. Выручил поэт Наум Олев, которому актер Михаил Козаков рассказал о съемках. "Здравствуйте, я ваша тетя!" — вспомнил поэт старинную поговорку. И все встало на свои места.

Наш Чарли Чаплин

© ТО "Экран" (1975) Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" © ТО "Экран" (1975) Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"

На главную роль пробовались мэтры советского кино — Владимир Этуш, Евгений Леонов, Олег Табаков. Но Титов остановился на тогда еще малоизвестном Александре Калягине. Режиссеру хотелось нового лица, и артист был удивительно органичен в выбранной стилистике довоенного и немого кино. Непосредственностью и трогательностью напоминал Чарли Чаплина.

Сам Калягин позднее говорил, что кого только не играл — и Чичикова, и Эзопа, и Платонова, и даже Ленина, а первым делом называют все равно донну Розу.

Полковника Фрэнсиса предложили Зиновию Гердту — даже хромоту обыграли (у актера после тяжелого ранения на фронте не сгибалась нога). Но Зиновий Ефимович был занят на гастролях, и "старого солдата" блестяще сыграл Михаил Козаков.

Дикие обезьяны

© ТО "Экран" (1975) Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" © ТО "Экран" (1975) Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Снимали фильм в спартанских условиях: пленки было мало, всего две камеры, работали часто по ночам из-за невероятной занятости актеров в других проектах и театре. Костюмы и грим придумывались на ходу: Татьяне Васильевой нарисовали веснушки, Армену Джигарханяну приклеили вверх тормашками усы.

© ТО "Экран" (1975) Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" © ТО "Экран" (1975) Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Павильон был один, причем маленький. Но тут помогло мастерство оператора Григория Рерберга. Он так выставлял камеры и свет, так оперировал объективами, что создалось ощущение большого пространства, роскошного дома, который на самом деле был крохотным, тесным и неудобным.

© ТО "Экран" (1975) Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" © ТО "Экран" (1975) Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Платье для Калягина нашли в закромах костюмерной. Чтобы добавить антуража, с занавесок содрали бахрому и тоже пустили в дело. В итоге получился вычурный наряд самозваной донны Розы.

В довершение решили ввести в кадр настоящую обезьяну. Привезли дрессированного шимпанзе, но тот так испугался съемочной площадки, что покусал второго режиссера. В итоге остановились на маленькой обезьянке, которую носила на руках Татьяна Веденеева.

Любовь навсегда

© ТО "Экран" (1975) Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" © ТО "Экран" (1975) Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Кстати, о диких обезьянах. В оригинальном тексте пьесы этой фразы нет, там говорится, что Бразилия — "страна, откуда привозят орехи" (это игра слов, по-английски читалось как "страна, откуда едут дураки"). В переводе заменили на "страну, где водятся обезьяны". Виктору Титову фраза показалась недостаточно яркой, он ее подкорректировал и создал по-настоящему народную цитату.

© ТО "Экран" (1975) Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!" © ТО "Экран" (1975) Кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Цитировали и другие реплики. Конечно же, всем запомнилась песня про любовь и бедность, которую Калягин исполнял с невероятной страстью и залихватским юмором.