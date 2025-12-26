https://ria.ru/20251226/kiev-2064789442.html
Киев станет частью русского мира, заявили в РВИО
Киев станет частью русского мира, заявили в РВИО - РИА Новости, 26.12.2025
Киев станет частью русского мира, заявили в РВИО
Киев станет частью русского мира, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T10:26:00+03:00
2025-12-26T10:26:00+03:00
2025-12-26T10:26:00+03:00
киев
украина
российское военно-историческое общество (рвио)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891267991_0:150:3088:1887_1920x0_80_0_0_eb4ae6ef8904b92888fc625fc094f2f1.jpg
https://ria.ru/20251224/rvio-2064233823.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891267991_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_30e2223ffe8faf004077dec39a514112.jpg
Киев, Украина, Российское военно-историческое общество (РВИО), Россия
РИА Новости: историк Мягков заявил, что Киев станет частью русского мира