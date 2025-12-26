"Это не блеф". Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Запада к войне

МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Запад не блефует, а действительно готовится к военным действиям, Запад не блефует, а действительно готовится к военным действиям, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

"Действия, которые совершает руководство соседних стран, тоже говорят о том, что — они, кстати, не скрывают этого, — они везде говорят: "Мы готовимся к войне". <…> Мы думаем, что это не пустые слова, какой-то блеф от этих политиков звучит. Они действительно это делают" , — сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".

Нынешнюю обстановку в мире министр назвал напряженной, склонной к радикализации, а власти соседних стран, по его словам, не хотят понимать, что нужно снижать градус военного напряжения.

Запад видит угрозу в России , отметил Хренин

"Понятно, это и Белоруссия , считайте, Союзное государство. Будут воевать с нами", — добавил он.

Германии, Франции, Глава военного ведомства напомнил о звучащих из Польши Прибалтики агрессивных заявлениях о планах создать мощную армию. По его мнению, это напоминает ситуацию перед Второй мировой войной.

Под эти заявления выделяются соответствующие финансы, продолжил Хренин, подчеркнув, что бюджет более пяти процентов ВВП — это уже предвоенный, который говорит о том, что Запад действительно готовится к войне. Это видно и по подготовке инфраструктуры, по количеству различных учений и тренировок, по уже проведенной модернизации морских портов для доставки вооружения и аэродромов для приема самолетов, перечислил министр.

Он обратил внимание и на усиление передового присутствия в рамках и проводимых операций, и учений НАТО "Атлантическая решимость": из 18 батальонных групп большая часть находится в соседних с Белоруссией странах — Польше и Прибалтике.

Помимо этого, европейские страны тратят огромные деньги на вооружения, добавил глава Минобороны. Так, Польша намерена закупить порядка тысячи тысячи танков и до 32 самолетов F-35, которые способны в том числе и нести ядерное оружие.

По мнению министра, развитие артиллерии, создание новых дивизий также свидетельствует о том, что идет заблаговременная подготовка к ведению военных действий.

Хренин отметил, что западные политики даже называют различные сроки.

« "Министр обороны страны, которая развязала две мировые войны, вообще сослался на каких-то аналитиков. Чуть ли не последнее мирное лето мы прожили. Ну как на такое спокойно можно смотреть?" — заключил он.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.