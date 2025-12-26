"Это не блеф". Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Запада к войне

МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Запад не блефует, а действительно готовится к военным действиям, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
"Действия, которые совершает руководство соседних стран, тоже говорят о том, что — они, кстати, не скрывают этого, — они везде говорят: "Мы готовимся к войне". <…> Мы думаем, что это не пустые слова, какой-то блеф от этих политиков звучит. Они действительно это делают" , — сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".
Нынешнюю обстановку в мире министр назвал напряженной, склонной к радикализации, а власти соседних стран, по его словам, не хотят понимать, что нужно снижать градус военного напряжения.
"Понятно, это и Белоруссия, считайте, Союзное государство. Будут воевать с нами", — добавил он.
Глава военного ведомства напомнил о звучащих из Польши, Германии, Франции, Прибалтики агрессивных заявлениях о планах создать мощную армию. По его мнению, это напоминает ситуацию перед Второй мировой войной.
Под эти заявления выделяются соответствующие финансы, продолжил Хренин, подчеркнув, что бюджет более пяти процентов ВВП — это уже предвоенный, который говорит о том, что Запад действительно готовится к войне. Это видно и по подготовке инфраструктуры, по количеству различных учений и тренировок, по уже проведенной модернизации морских портов для доставки вооружения и аэродромов для приема самолетов, перечислил министр.
Он обратил внимание и на усиление передового присутствия в рамках и проводимых операций, и учений НАТО "Атлантическая решимость": из 18 батальонных групп большая часть находится в соседних с Белоруссией странах — Польше и Прибалтике.
Помимо этого, европейские страны тратят огромные деньги на вооружения, добавил глава Минобороны. Так, Польша намерена закупить порядка тысячи тысячи танков и до 32 самолетов F-35, которые способны в том числе и нести ядерное оружие.
По мнению министра, развитие артиллерии, создание новых дивизий также свидетельствует о том, что идет заблаговременная подготовка к ведению военных действий.
Хренин отметил, что западные политики даже называют различные сроки.
«
"Министр обороны страны, которая развязала две мировые войны, вообще сослался на каких-то аналитиков. Чуть ли не последнее мирное лето мы прожили. Ну как на такое спокойно можно смотреть?" — заключил он.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
