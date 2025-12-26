"Это не блеф". Минобороны Белоруссии заявило о подготовке Запада к войне

МИНСК, 26 дек - РИА Новости. Западные страны проводят подготовку к военным действиям, это не блеф, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
"Обстановку двумя словами можно охарактеризовать - напряженная, склонная к радикализации, непростая. Мы это видим по тем действиям, которые идут прежде всего от руководства соседних с нами стран, которые не хотят понимать, что надо снижать градус военного напряжения. Он уже серьезного накала, прежде всего, в информационном поле, и действия, которые совершают руководство соседних стран, тоже говорят о том, что – они, кстати, не скрывают этого, - они везде говорят: "Мы готовимся к войне"... Мы думаем, что это не пустые слова, (что - ред.) какой-то блеф от этих политиков звучит. Они действительно это делают" , - сказал Хренин.
По его словам, для Запада угрозой является Россия. "Понятно, это и Белоруссия, считайте, Союзное государство. Будут воевать с нами, - добавил министр.
Глава военного ведомства напомнил заявления поляков о планах создать мощную армию. "Немецкое руководство тоже говорит: "Хотим могущественную армии сделать". Что-то напоминает накануне Второй мировой войны. … Французы отличаются. Не отстают и страны Прибалтики со своим вообще агрессивным руководством", - сказал Хренин.
Он отметил, что на это выделяются соответствующие финансы. "Это больше 5% ВВП, а это уже предвоенный бюджет, который говорит о том, что они действительно к ней (войне – ред.) готовятся. Мы думаем, что это не пустые слова, не какой-то блеф от этих политиков звучит. Они действительно это делают", - заявил Хренин.
По его словам, это видно и по подготовке инфраструктуры соседних стран, по количеству проводимых различных учений и тренировок, по уже проведенной модернизации морских портов для доставки вооружения и аэродромов для приема самолетов.
Хренин подчеркнул, что соседние страны закупают в больших количествах вооружения, тратя огромные финансовые средства. Поляки планируют закупить до тысячи танков, до 32 самолетов F-35, сказал министр.
"Это современный, довольно-таки очень неплохой самолет, способный в том числе и нести ядерное оружие и наносить удары. Реактивные системы залпового огня HIMARS тоже грозное оружие. Развитие артиллерии, создание новых дивизий, ну вот уже сколько всего. Вопрос - для чего? Ответ на поверхности. Мы военные и военным языком говорим - идет заблаговременная подготовка к ведению военных действий", - сказал министр обороны Белоруссии.
Он отметил, что западные политики даже называют различные сроки. "Министр обороны страны, которая развязала две мировые войны, вообще сослался на каких-то аналитиков. Чуть ли не последнее мирное лето мы прожили. Ну как на такое спокойно можно смотреть?" - сказал Хренин.
