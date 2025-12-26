РПЦ восстановила 50 храмов в новых регионах России

"C июня 2022 года Финансово-хозяйственным управлением (Русской православной церкви – ред.) осуществляется работа по составлению списка разрушенных и требующих восстановления храмов на воссоединившихся территориях. По состоянию на декабрь 2025 года на 50 объектах из данного списка работы полностью завершены", - сказано в сообщении.