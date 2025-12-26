https://ria.ru/20251226/khram-2064962588.html
РПЦ восстановила 50 храмов в новых регионах России
РПЦ восстановила 50 храмов в новых регионах России - РИА Новости, 26.12.2025
РПЦ восстановила 50 храмов в новых регионах России
Русская православная церковь с 2022 года восстановила 50 храмов в новых субъектах России, следует из сообщения, распространенного Синодальным отделом по... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T18:21:00+03:00
2025-12-26T18:21:00+03:00
2025-12-26T18:21:00+03:00
россия
русская православная церковь
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963183211_0:0:2901:1633_1920x0_80_0_0_6e2f271ac3537d7339212e2bde5365ef.jpg
https://ria.ru/20251206/rptsz-2060248041.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963183211_196:0:2795:1949_1920x0_80_0_0_9e27653f5652911fc849b615ba2defe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, русская православная церковь, донбасс
Россия, Русская православная церковь, Донбасс
РПЦ восстановила 50 храмов в новых регионах России
РПЦ с 2022 года восстановила 50 храмов в новых регионах России