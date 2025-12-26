Рейтинг@Mail.ru
РПЦ восстановила 50 храмов в новых регионах России
18:21 26.12.2025
РПЦ восстановила 50 храмов в новых регионах России
РПЦ восстановила 50 храмов в новых регионах России
Русская православная церковь с 2022 года восстановила 50 храмов в новых субъектах России, следует из сообщения, распространенного Синодальным отделом по... РИА Новости, 26.12.2025
РПЦ восстановила 50 храмов в новых регионах России

РПЦ с 2022 года восстановила 50 храмов в новых регионах России

Открытие музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес"
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Открытие музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Русская православная церковь с 2022 года восстановила 50 храмов в новых субъектах России, следует из сообщения, распространенного Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"C июня 2022 года Финансово-хозяйственным управлением (Русской православной церкви – ред.) осуществляется работа по составлению списка разрушенных и требующих восстановления храмов на воссоединившихся территориях. По состоянию на декабрь 2025 года на 50 объектах из данного списка работы полностью завершены", - сказано в сообщении.
Православная церковь в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
РПЦ приняла в последнее время больше американцев, чем когда бы то ни было
6 декабря, 04:13
 
