В КБР ожидается сильный ветер до 30 метров в секунду

НАЛЬЧИК, 26 дек – РИА Новости. Ветер до 30 метров в секунду ожидается в течение ближайших четырех дней в предгорных и горных районах Кабардино-Балкарии, предупреждает региональное ГУМЧС РФ.

"По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в период 18-21 часов и до конца суток 26 декабря и далее в течение суток 27, 28 и 29 декабря в предгорных и горных районах КБР местами ожидается очень сильный южный ветер до 30 метров в секунду", - говорится в сообщении.