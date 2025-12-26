https://ria.ru/20251226/kbr-2064909869.html
В КБР ожидается сильный ветер до 30 метров в секунду
Ветер до 30 метров в секунду ожидается в течение ближайших четырех дней в предгорных и горных районах Кабардино-Балкарии, предупреждает региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 26.12.2025
В КБР в ближайшие четыре дня ожидается сильный ветер до 30 метров в секунду