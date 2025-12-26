Рейтинг@Mail.ru
В КБР ожидается сильный ветер до 30 метров в секунду - РИА Новости, 26.12.2025
15:28 26.12.2025
В КБР ожидается сильный ветер до 30 метров в секунду
Ветер до 30 метров в секунду ожидается в течение ближайших четырех дней в предгорных и горных районах Кабардино-Балкарии, предупреждает региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 26.12.2025
происшествия
россия
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
россия
эльбрус
происшествия, россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
Происшествия, Россия, Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Отдыхающие на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 26 дек – РИА Новости. Ветер до 30 метров в секунду ожидается в течение ближайших четырех дней в предгорных и горных районах Кабардино-Балкарии, предупреждает региональное ГУМЧС РФ.
"По представленным Северо-Кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, в период 18-21 часов и до конца суток 26 декабря и далее в течение суток 27, 28 и 29 декабря в предгорных и горных районах КБР местами ожидается очень сильный южный ветер до 30 метров в секунду", - говорится в сообщении.
МЧС просит жителей региона обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, переместить от деревьев и ветхих строений автомобили, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, на контактные сети электротранспорта и ветки деревьев.
Утром в пятницу из-за ветра свыше 15 метров в секунду была закрыта верхняя очередь канатной дороги на Эльбрусе. Позже она возобновила работу.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь Москве
24 декабря, 12:31
 
ПроисшествияРоссияЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый год
 
 
