"Яндекс" стал рассчитывать прогноз погоды с помощью ИИ-технологии
"Яндекс" стал рассчитывать прогноз погоды с помощью ИИ-технологии - РИА Новости, 26.12.2025
"Яндекс" стал рассчитывать прогноз погоды с помощью ИИ-технологии
"Яндекс" стал применять новую технологию прогнозирования погоды на основе искусственного интеллекта "Нейрометеум", с ее помощью можно формировать глобальный... РИА Новости, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
"Яндекс" стал применять новую технологию прогнозирования погоды на основе искусственного интеллекта "Нейрометеум", с ее помощью можно формировать глобальный прогноз быстрее классических методов, сообщила
компания.
"Яндекс Погода" перешла на новую технологию прогнозирования - "Нейрометеум". Это первая технология, примененная в сервисе для массового пользователя, которая с помощью нейросетей самостоятельно моделирует поведение атмосферы по всей планете. "Нейрометеум" позволяет формировать глобальный прогноз за считанные минуты, что в разы быстрее классических методов расчета, а еще технология помогает повысить точность самого прогноза", - сказано в компании.
Ранее аналогичные технологии применялись только в научных исследованиях, уточнили в "Яндексе
".
Сейчас "Нейрометеум" может делать прогноз осадков на 16 часов, это самый сложный параметр в метеорологии. В будущем с помощью этой технологии сервис также станет прогнозировать температуру, ветер и другие показатели, а еще перейдет на нейросетевой прогноз на ближайшие 10 дней.
"Нейрометеум" позволяет рассчитывать массу осадков для всего мира в 10 раз точнее, чем аналогичные нейросетевые решения", - добавили в компании.