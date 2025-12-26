Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс" стал рассчитывать прогноз погоды с помощью ИИ-технологии
17:48 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/jandeks-2064953582.html
"Яндекс" стал рассчитывать прогноз погоды с помощью ИИ-технологии
"Яндекс" стал рассчитывать прогноз погоды с помощью ИИ-технологии - РИА Новости, 26.12.2025
"Яндекс" стал рассчитывать прогноз погоды с помощью ИИ-технологии
"Яндекс" стал применять новую технологию прогнозирования погоды на основе искусственного интеллекта "Нейрометеум", с ее помощью можно формировать глобальный... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T17:48:00+03:00
2025-12-26T17:48:00+03:00
РИА Новости
2025
РИА Новости
Новости
"Яндекс" стал рассчитывать прогноз погоды с помощью ИИ-технологии

"Яндекс" стал рассчитывать прогноз погоды с помощью ИИ-технологии "Нейрометеум"

© РИА Новости / Александр Вильф
Логотип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. "Яндекс" стал применять новую технологию прогнозирования погоды на основе искусственного интеллекта "Нейрометеум", с ее помощью можно формировать глобальный прогноз быстрее классических методов, сообщила компания.
"Яндекс Погода" перешла на новую технологию прогнозирования - "Нейрометеум". Это первая технология, примененная в сервисе для массового пользователя, которая с помощью нейросетей самостоятельно моделирует поведение атмосферы по всей планете. "Нейрометеум" позволяет формировать глобальный прогноз за считанные минуты, что в разы быстрее классических методов расчета, а еще технология помогает повысить точность самого прогноза", - сказано в компании.
Ранее аналогичные технологии применялись только в научных исследованиях, уточнили в "Яндексе".
Сейчас "Нейрометеум" может делать прогноз осадков на 16 часов, это самый сложный параметр в метеорологии. В будущем с помощью этой технологии сервис также станет прогнозировать температуру, ветер и другие показатели, а еще перейдет на нейросетевой прогноз на ближайшие 10 дней.
"Нейрометеум" позволяет рассчитывать массу осадков для всего мира в 10 раз точнее, чем аналогичные нейросетевые решения", - добавили в компании.
ИИ-помощник Яндекс Лавки научился распознавать голосовые команды
8 декабря, 10:00
