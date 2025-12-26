В Белом доме никто не поддерживает Нетаньяху, кроме Трампа, сообщает Axios

ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потерял поддержку всех ключевых лиц администрации США, кроме президента Дональда Трампа, пишет в пятницу портал Axios со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.
Нетаньяху предупредил Иран о жестком ответе на любые действия
22 декабря, 21:36
"Нетаньяху потерял их. Единственный, кто у него остался, - это президент, который по-прежнему ему симпатизирует, но даже Трамп хочет, чтобы сделка по Газе продвигалась быстрее, чем сейчас", - сказал порталу чиновник Белого дома.
Он считает, что израильский премьер лишился поддержки вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, зятя Трампа Джареда Кушнера, спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа и главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.
По данным Axios, Нетаньяху в ходе встречи хочет склонить Трампа принять более "ястребиную" позицию в отношении урегулирования.
Со своей стороны, Трамп и его команда собираются призвать Нетаньяху отказаться от военной риторики, увязав это с продолжением поддержки со стороны США, пишет портал.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по Газе под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.