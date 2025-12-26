В Белом доме никто не поддерживает Нетаньяху, кроме Трампа, сообщает Axios

"Нетаньяху потерял их. Единственный, кто у него остался, - это президент, который по-прежнему ему симпатизирует, но даже Трамп хочет, чтобы сделка по Газе продвигалась быстрее, чем сейчас", - сказал порталу чиновник Белого дома.