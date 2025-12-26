Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме никто не поддерживает Нетаньяху, кроме Трампа, сообщает Axios - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:22 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/izrail-2064998493.html
В Белом доме никто не поддерживает Нетаньяху, кроме Трампа, сообщает Axios
В Белом доме никто не поддерживает Нетаньяху, кроме Трампа, сообщает Axios - РИА Новости, 26.12.2025
В Белом доме никто не поддерживает Нетаньяху, кроме Трампа, сообщает Axios
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потерял поддержку всех ключевых лиц администрации США, кроме президента Дональда Трампа, пишет в пятницу портал Axios РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T23:22:00+03:00
2025-12-26T23:22:00+03:00
в мире
сша
израиль
россия
биньямин нетаньяху
марко рубио
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044649331_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c042d3462272cf611b1399b40e0679da.jpg
https://ria.ru/20251222/netanjahu-2063963065.html
https://ria.ru/20251220/izrail-2063550996.html
https://ria.ru/20251213/tsakhal-2061873118.html
сша
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044649331_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_bf4daf693fff944567e5a614126925da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, россия, биньямин нетаньяху, марко рубио, дональд трамп, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, Россия, Биньямин Нетаньяху, Марко Рубио, Дональд Трамп, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
В Белом доме никто не поддерживает Нетаньяху, кроме Трампа, сообщает Axios

Axios: Нетаньяху потерял поддержку Рубио, Вэнса и Уиткоффа, но не Трампа

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБиньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потерял поддержку всех ключевых лиц администрации США, кроме президента Дональда Трампа, пишет в пятницу портал Axios со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.
Источник в министерстве главы правительства Израиля сообщал РИА Новости 8 декабря, что Нетаньяху встретится с Трампом 29 декабря в имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Нетаньяху предупредил Иран о жестком ответе на любые действия
22 декабря, 21:36
"Нетаньяху потерял их. Единственный, кто у него остался, - это президент, который по-прежнему ему симпатизирует, но даже Трамп хочет, чтобы сделка по Газе продвигалась быстрее, чем сейчас", - сказал порталу чиновник Белого дома.
Он считает, что израильский премьер лишился поддержки вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, зятя Трампа Джареда Кушнера, спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа и главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.
По данным Axios, Нетаньяху в ходе встречи хочет склонить Трампа принять более "ястребиную" позицию в отношении урегулирования.
Со своей стороны, Трамп и его команда собираются призвать Нетаньяху отказаться от военной риторики, увязав это с продолжением поддержки со стороны США, пишет портал.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
СМИ: Израиль проинформирует Трампа о вариантах возможного нападения на Иран
20 декабря, 18:14
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по Газе под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из ключевых лидеров ХАМАС в секторе Газа
13 декабря, 19:03
 
В миреСШАИзраильРоссияБиньямин НетаньяхуМарко РубиоДональд ТрампООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала