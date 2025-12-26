В Белом доме опасаются, что Израиль затягивает мир с ХАМАС, пишет Axios

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Чиновники Белого дома опасаются, что Израиль, возможно, затягивает реализацию мирного плана американского президента Дональда Трампа по сектору Газа и может возобновить боевые действия с палестинским движением ХАМАС, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
Член политбюро палестинского движения Гази Хамад во вторник заявил РИА Новости, что Израиль нарушил режим прекращения огня с ХАМАС в секторе Газа более 900 раз за последние несколько месяцев, что ставит под сомнение серьезность намерений израильского правительства перейти к следующему этапу перемирия. В свою очередь, канцелярия премьера Государства Израиль Биньямина Нетаньяху в среду подчеркнула, что ответит на продолжающиеся, по ее мнению, нарушения режима прекращения огня со стороны движения.
"Чиновники Белого дома считают, что Нетаньяху затягивает мирный процесс, и опасаются, что он возобновит войну с ХАМАС", - пишет портал.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением в секторе Газа вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израильская сторона в ответ выпустила из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кого осудили на пожизненные сроки. Движение продолжает возвращать Государству Израиль останки заложников, погибших в плену.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.