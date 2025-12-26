В Белом доме опасаются, что Израиль затягивает мир с ХАМАС, пишет Axios

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением в секторе Газа вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израильская сторона в ответ выпустила из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кого осудили на пожизненные сроки. Движение продолжает возвращать Государству Израиль останки заложников, погибших в плену.