Историк объяснил, почему в ФРГ осудили меньше нацистов, чем в ГДР

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. После Второй мировой войны на территории ГДР было осуждено более 17 тысяч бывших нацистов, а в ФРГ - всего 15 тысяч при том, что население Западной Германии было в четыре раза больше, чем Восточной, более того, бывшие нацисты работали в судебной системе ФРГ, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.