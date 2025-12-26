Историк объяснил, почему в ФРГ осудили меньше нацистов, чем в ГДР

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. После Второй мировой войны на территории ГДР было осуждено более 17 тысяч бывших нацистов, а в ФРГ - всего 15 тысяч при том, что население Западной Германии было в четыре раза больше, чем Восточной, более того, бывшие нацисты работали в судебной системе ФРГ, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"На территории Восточной Германии, ГДР, было осуждено более 17 тысяч бывших нацистов и приговорено либо к серьезным срокам, либо к смертной казни. А вот на территории ФРГ – всего 15 тысяч. Причем население ФРГ в четыре раза больше, чем ГДР. Это о чем говорит? О том, что в том числе бывшие нацисты входили в ФРГ в судебную систему. В начале 60-х годов больше половины в судебной системе ФРГ были бывшие члены нацистского суда, военные, бундесвер, в том числе даже (Адольф – ред.) Хойзингер, который руководил военным комитетом НАТО, это бывший генерал вермахта", - рассказал Мягков.
По его словам, западные союзники СССР таким образом использовали нацистов, а значит, они закладывали "бомбу" под решение Нюрнбергского трибунала.
"Это, мне кажется, страшная вещь, которая сегодня на самом деле сказывается очень серьезно по вопросу нацификации. Нацификации Европы, в том числе и ФРГ", - отметил историк.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
