Рейтинг@Mail.ru
Нюрнбергский процесс был в высшей степени справедливым, заявили в РВИО - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 26.12.2025 (обновлено: 13:07 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/istorik-2064845626.html
Нюрнбергский процесс был в высшей степени справедливым, заявили в РВИО
Нюрнбергский процесс был в высшей степени справедливым, заявили в РВИО - РИА Новости, 26.12.2025
Нюрнбергский процесс был в высшей степени справедливым, заявили в РВИО
Нюрнбергский процесс был в высшей степени справедливым, добро судило зло, сказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО)... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:06:00+03:00
2025-12-26T13:07:00+03:00
германия
нюрнберг
ссср
российское военно-историческое общество (рвио)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588626402_0:197:3012:1891_1920x0_80_0_0_5c1e37ae4f9da6cd9a9bb7209c64858c.jpg
https://ria.ru/20251225/rada-2064689543.html
https://ria.ru/20251226/rvio-2064820535.html
германия
нюрнберг
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588626402_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27bacb5bdf34d33e375b58771cfa3369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, нюрнберг, ссср, российское военно-историческое общество (рвио), оон
Германия, Нюрнберг, СССР, Российское военно-историческое общество (РВИО), ООН
Нюрнбергский процесс был в высшей степени справедливым, заявили в РВИО

Историк Мягков: Нюрнбергский процесс был в высшей степени справедливым

© РИА Новости / Евгений Халдей | Перейти в медиабанкНюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Евгений Халдей
Перейти в медиабанк
Нюрнбергский процесс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Нюрнбергский процесс был в высшей степени справедливым, добро судило зло, сказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Все справедливое человечество, которое одержало победу над этим злом, - оно, естественно, могло и должно было восстановить справедливость. Поэтому процесс был в высшей степени справедливый. Мы судили зло - и судило это зло добро", - рассказал собеседник агентства.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Депутат Рады обвинил Зеленского в геноциде украинского народа
25 декабря, 17:58
Мягков отметил, что в ходе процесса впервые были использованы юридические понятия, которые сегодня широко применяются в международной практике, в том числе слово "геноцид".
"И несмотря на то, что само понятие "геноцид" как юридическое было одобрено резолюцией ООН уже после Нюрнбергского трибунала, на Нюрнбергском трибунале оно звучало", - рассказал историк.
Кроме того, по его словам, в судебный оборот в ходе Нюрнбергского процесса было введено такое понятие, как "агрессивная война".
"Потому что важно было доказать не только то, что есть отдельные нацисты или руководители, но и то, что они готовили именно агрессивную войну. То, что они готовили войну на уничтожение. Вот что мы, прежде всего Советский Союз, хотели доказать. То, что эта война была не просто война, как раньше… Нет, против нас была развернута война на уничтожение, и мы предъявляли документы, что это была война на уничтожение, от нас ничего не должно было остаться - если бы кто-то остался, он был бы превращен в рабов", - рассказал Мяков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Франция, Англия и США предали итоги Нюрнбергского процесса, заявили в РВИО
Вчера, 11:57
 
ГерманияНюрнбергСССРРоссийское военно-историческое общество (РВИО)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала