Нюрнбергский процесс был в высшей степени справедливым, заявили в РВИО

"Потому что важно было доказать не только то, что есть отдельные нацисты или руководители, но и то, что они готовили именно агрессивную войну. То, что они готовили войну на уничтожение. Вот что мы, прежде всего Советский Союз, хотели доказать. То, что эта война была не просто война, как раньше… Нет, против нас была развернута война на уничтожение, и мы предъявляли документы, что это была война на уничтожение, от нас ничего не должно было остаться - если бы кто-то остался, он был бы превращен в рабов", - рассказал Мяков.