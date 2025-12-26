Нюрнбергский процесс был в высшей степени справедливым, заявили в РВИО

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Нюрнбергский процесс был в высшей степени справедливым, добро судило зло, сказал РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Все справедливое человечество, которое одержало победу над этим злом, - оно, естественно, могло и должно было восстановить справедливость. Поэтому процесс был в высшей степени справедливый. Мы судили зло - и судило это зло добро", - рассказал собеседник агентства.
Мягков отметил, что в ходе процесса впервые были использованы юридические понятия, которые сегодня широко применяются в международной практике, в том числе слово "геноцид".
"И несмотря на то, что само понятие "геноцид" как юридическое было одобрено резолюцией ООН уже после Нюрнбергского трибунала, на Нюрнбергском трибунале оно звучало", - рассказал историк.
Кроме того, по его словам, в судебный оборот в ходе Нюрнбергского процесса было введено такое понятие, как "агрессивная война".
"Потому что важно было доказать не только то, что есть отдельные нацисты или руководители, но и то, что они готовили именно агрессивную войну. То, что они готовили войну на уничтожение. Вот что мы, прежде всего Советский Союз, хотели доказать. То, что эта война была не просто война, как раньше… Нет, против нас была развернута война на уничтожение, и мы предъявляли документы, что это была война на уничтожение, от нас ничего не должно было остаться - если бы кто-то остался, он был бы превращен в рабов", - рассказал Мяков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.