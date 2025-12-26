Процесс денацификации Украины займет десятилетия, считает историк

"По крайней мере, десятилетия - это точно. Дай бог меньше. Причем тут разные районы. Западная Украина – это одно, а Центральная Украина – это другое", - сказал Мягков, отвечая на вопрос, сколько может продлиться процесс денацификации для Украины.

"Мы к этому должны быть готовы, но не пугаться этого, нет. Потому что сразу, когда мы начнем эту работу, уже возникнет значительный слой людей, которые нас поддержат. Они и сейчас нас поддержат. Они ждут нас, потому что они сами устали в этом ужасе жить", - сказал Мягков.