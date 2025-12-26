https://ria.ru/20251226/istorik-2064792036.html
Процесс денацификации Украины займет десятилетия, считает историк
Процесс денацификации Украины займет десятилетия, считает историк - РИА Новости, 26.12.2025
Процесс денацификации Украины займет десятилетия, считает историк
Процесс денацификации Украины займет десятилетия, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T10:42:00+03:00
2025-12-26T10:42:00+03:00
2025-12-26T10:42:00+03:00
Процесс денацификации Украины займет десятилетия, считает историк
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Процесс денацификации Украины займет десятилетия, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В интервью РИА Новости он отметил, что будущее Украины
будет зависеть от степени ее денацификации.
"По крайней мере, десятилетия - это точно. Дай бог меньше. Причем тут разные районы. Западная Украина – это одно, а Центральная Украина – это другое", - сказал Мягков, отвечая на вопрос, сколько может продлиться процесс денацификации для Украины.
Он отметил, что всеобщий процесс денацификации будет достаточно длительным.
"Мы к этому должны быть готовы, но не пугаться этого, нет. Потому что сразу, когда мы начнем эту работу, уже возникнет значительный слой людей, которые нас поддержат. Они и сейчас нас поддержат. Они ждут нас, потому что они сами устали в этом ужасе жить", - сказал Мягков.