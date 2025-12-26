Рейтинг@Mail.ru
Историк назвал Зеленского мини-фюрером
08:29 26.12.2025
Историк назвал Зеленского мини-фюрером
Историк назвал Зеленского мини-фюрером - РИА Новости, 26.12.2025
Историк назвал Зеленского мини-фюрером
Владимир Зеленский - это мини-фюрер, он многое взял от украинского националиста Степана Бандеры, который в свою очередь перенял идеологию Адольфа Гитлера,... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T08:29:00+03:00
2025-12-26T08:29:00+03:00
2025
в мире, владимир зеленский
В мире, Владимир Зеленский
Историк назвал Зеленского мини-фюрером

Историк Мягков назвал Зеленского мини-фюрером, который многое взял от Бандеры

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский - это мини-фюрер, он многое взял от украинского националиста Степана Бандеры, который в свою очередь перенял идеологию Адольфа Гитлера, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
"Если говорить о Зеленском, это такой мини-фюрер, который во многом истоки берет еще от Бандеры. Если Бандеру называли "мини-фюрером", он многое взял от гитлеровской идеологии, в том числе по расовой теории, по уничтожению людей. То Зеленский многое взял как раз от Бандеры, тоже мини-фюрер, только мини-Бандера, если так можно сказать. У него тоже есть расовая теория: "мы - украинцы, мы - незалежная, а все остальные как бы ниже", - сказал Мягков в интервью РИА Новости.
