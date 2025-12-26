Рейтинг@Mail.ru
Иран ввел биометрический контроль на границе с Афганистаном, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/iran-2064969447.html
Иран ввел биометрический контроль на границе с Афганистаном, пишут СМИ
Иран ввел биометрический контроль на границе с Афганистаном, пишут СМИ - РИА Новости, 26.12.2025
Иран ввел биометрический контроль на границе с Афганистаном, пишут СМИ
Иран ввел биометрический контроль для афганских мигрантов на главном контрольно-пропускном пункте (КПП) "Догарун" в провинции Хорасан-Резави на границе с... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T18:43:00+03:00
2025-12-26T18:43:00+03:00
в мире
иран
афганистан
герат (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_fe5daf9b881f9f10d05e22ba1f56a0c6.jpg
https://ria.ru/20250719/migranty-2030125017.html
https://ria.ru/20250605/iran-2021055369.html
иран
афганистан
герат (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_313:0:2188:1406_1920x0_80_0_0_c0b40a3737e898d923839532f1e25317.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, афганистан, герат (провинция)
В мире, Иран, Афганистан, Герат (провинция)
Иран ввел биометрический контроль на границе с Афганистаном, пишут СМИ

Khaama press: Иран ввел биометрический контроль для афганских мигрантов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Иран ввел биометрический контроль для афганских мигрантов на главном контрольно-пропускном пункте (КПП) "Догарун" в провинции Хорасан-Резави на границе с Афганистаном, который соединяется с КПП "Ислам-Кала" в афганской провинции Герат, написал портал Khaama press со ссылкой на заместителя начальника управления по вопросам безопасности и правоохранительной деятельности Хорасан-Резави Амируллу Шамкадари.
Биометрическая процедура включает в себя снятие отпечатков пальцев, сканирование радужной оболочки глаз и всего лица, а также формирование личной истории человека. Мера призвана усилить контроль над трансграничными потоками незаконных афганских мигрантов, многие из которых после выдворения стремятся попасть в Иран во второй и третий раз.
Дети и собаки в палаточном лагере - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Более 1,9 миллиона афганских мигрантов выдворили из Ирана и Пакистана
19 июля, 11:08
"Заместитель начальника управления по вопросам безопасности и правоохранительной деятельности провинции Хорасан-Резави Амирулла Шамкадари сообщил СМИ, что новая биометрическая система призвана улучшить управление въездом и выездом афганских путешественников в Иран", - говорится в сообщении портала.
Иранские власти планируют в ближайшем будущем распространить биометрическую регистрацию и на воздушные границы страны, расширив мониторинг за пределы сухопутных переходов, уточнил портал.
Шамкадари также заявил, что депортация нелегальных мигрантов из Афганистана, которые не имеют документов, через КПП "Догарун" продолжается ввиду испытываемых Ираном экономических трудностей и из соображений безопасности. В частности, иранское руководство опасается проникновения боевиков с афганской территории, добавил портал.
В Иране проживают около 4 миллионов афганцев, многие из которых бежали от десятилетий войны, экономического кризиса и политической нестабильности в Афганистане. В последние годы иранские власти заметно усилили пограничный контроль по мере роста потока мигрантов после возвращения к власти талибов в августе 2021 года.
Открытие железной дороги из восточного Ирана в западный Афганистан - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Первый пассажирский поезд начнет курсировать между Ираном и Афганистаном
5 июня, 11:51
 
В миреИранАфганистанГерат (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала