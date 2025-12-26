Иран ввел биометрический контроль на границе с Афганистаном, пишут СМИ

"Заместитель начальника управления по вопросам безопасности и правоохранительной деятельности провинции Хорасан-Резави Амирулла Шамкадари сообщил СМИ, что новая биометрическая система призвана улучшить управление въездом и выездом афганских путешественников в Иран", - говорится в сообщении портала.

В Иране проживают около 4 миллионов афганцев, многие из которых бежали от десятилетий войны, экономического кризиса и политической нестабильности в Афганистане. В последние годы иранские власти заметно усилили пограничный контроль по мере роста потока мигрантов после возвращения к власти талибов в августе 2021 года.