Иран ввел биометрический контроль на границе с Афганистаном, пишут СМИ

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Иран ввел биометрический контроль для афганских мигрантов на главном контрольно-пропускном пункте (КПП) "Догарун" в провинции Хорасан-Резави на границе с Афганистаном, который соединяется с КПП "Ислам-Кала" в афганской провинции Герат, написал портал Khaama press со ссылкой на заместителя начальника управления по вопросам безопасности и правоохранительной деятельности Хорасан-Резави Амируллу Шамкадари.
Биометрическая процедура включает в себя снятие отпечатков пальцев, сканирование радужной оболочки глаз и всего лица, а также формирование личной истории человека. Мера призвана усилить контроль над трансграничными потоками незаконных афганских мигрантов, многие из которых после выдворения стремятся попасть в Иран во второй и третий раз.
"Заместитель начальника управления по вопросам безопасности и правоохранительной деятельности провинции Хорасан-Резави Амирулла Шамкадари сообщил СМИ, что новая биометрическая система призвана улучшить управление въездом и выездом афганских путешественников в Иран", - говорится в сообщении портала.
Иранские власти планируют в ближайшем будущем распространить биометрическую регистрацию и на воздушные границы страны, расширив мониторинг за пределы сухопутных переходов, уточнил портал.
Шамкадари также заявил, что депортация нелегальных мигрантов из Афганистана, которые не имеют документов, через КПП "Догарун" продолжается ввиду испытываемых Ираном экономических трудностей и из соображений безопасности. В частности, иранское руководство опасается проникновения боевиков с афганской территории, добавил портал.
В Иране проживают около 4 миллионов афганцев, многие из которых бежали от десятилетий войны, экономического кризиса и политической нестабильности в Афганистане. В последние годы иранские власти заметно усилили пограничный контроль по мере роста потока мигрантов после возвращения к власти талибов в августе 2021 года.