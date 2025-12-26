Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг будет по-новому учитывать товары для параллельного импорта
07:54 26.12.2025
Минпромторг будет по-новому учитывать товары для параллельного импорта
Минпромторг будет по-новому учитывать товары для параллельного импорта
экономика
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
евразийский экономический союз
россия
экономика, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Евразийский экономический союз
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ ведет работу по изменению механизма параллельного импорта, планирует иначе подходить к формированию перечня товаров, доступных к ввозу без разрешения производителя, рассказали РИА Новости в министерстве.
"Минпромторгом России ведется работа по переформатированию подхода к перечню товаров, в отношении которых действует режим параллельного импорта. Так, предлагается учитывать в перечне, помимо кода ТН ВЭД ЕАЭС и средства индивидуализации, также номера государственной регистрации в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. Это позволит распространить параллельный импорт, к примеру, на графические или комбинированные товарные знаки", - пояснили в министерстве.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин подписал закон о продлении параллельного импорта на 2026 год
15 декабря, 17:48
В Минпромторге добавили, что механизм параллельного импорта был введен как временная антикризисная мера. Его дальнейшее применение будет зависеть как от российского промышленного потенциала, так и от налаживания или восстановления официальных каналов дистрибуции.
В середине декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год механизм параллельного импорта и ряд других мер по снижению негативных последствий недружественных действий Запада против России.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Госдуме призвали сохранить временный характер параллельного импорта
1 декабря, 18:25
 
