Минпромторг будет по-новому учитывать товары для параллельного импорта

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Минпромторг РФ ведет работу по изменению механизма параллельного импорта, планирует иначе подходить к формированию перечня товаров, доступных к ввозу без разрешения производителя, рассказали РИА Новости в министерстве.

Минпромторгом России ведется работа по переформатированию подхода к перечню товаров, в отношении которых действует режим параллельного импорта. Так, предлагается учитывать в перечне, помимо кода ТН ВЭД ЕАЭС и средства индивидуализации, также номера государственной регистрации в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания. Это позволит распространить параллельный импорт, к примеру, на графические или комбинированные товарные знаки", - пояснили в министерстве.

В Минпромторге добавили, что механизм параллельного импорта был введен как временная антикризисная мера. Его дальнейшее применение будет зависеть как от российского промышленного потенциала, так и от налаживания или восстановления официальных каналов дистрибуции.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год механизм параллельного импорта и ряд других мер по снижению негативных последствий недружественных действий Запада против России.