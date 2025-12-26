https://ria.ru/20251226/ikra-2064757941.html
Врач назвала допустимую порцию красной икры
общество
антонина стародубова
общество, антонина стародубова
Общество, Антонина Стародубова
РИА Новости: нельзя употреблять больше 20-30 граммов красной икры в день
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Икру рекомендуется употреблять в небольших количествах - не более 20-30 граммов в день, потому что в ней содержится большое количество соли, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Икра рыб, безусловно, не только вкусный, но и полезный пищевой продукт. В ней содержатся ценные пищевые вещества. Икра - прекрасный источник белка, полиненасыщенных жирных кислот, лецитина, витаминов D, А, Е и B12, минеральных веществ - фосфора, цинка, селена и железа. Однако она относится к продуктам с высоким содержанием пищевой соли и употреблять ее рекомендуется в небольших количествах - не более 20-30 граммов в день", - рассказала Стародубова
.
По ее словам, бутерброды с икрой - достаточно популярное новогоднее блюдо, при этом следует учитывать общее количество калорийных и соленых блюд в новогоднем меню, соблюдать меру и не переедать.
"Калорийность одного среднего бутерброда с красной икрой составляет около 250 калорий, плюс порция оливье, плюс горячее, а если планируется еще и десерт, то суммарная калорийность такого праздничного ужина, а также содержание в нем жиров и соли может весьма значительно превысить рекомендованную суточную норму потребления", - добавила врач.