Врач назвала допустимую порцию красной икры

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Икру рекомендуется употреблять в небольших количествах - не более 20-30 граммов в день, потому что в ней содержится большое количество соли, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

"Икра рыб, безусловно, не только вкусный, но и полезный пищевой продукт. В ней содержатся ценные пищевые вещества. Икра - прекрасный источник белка, полиненасыщенных жирных кислот, лецитина, витаминов D, А, Е и B12, минеральных веществ - фосфора, цинка, селена и железа. Однако она относится к продуктам с высоким содержанием пищевой соли и употреблять ее рекомендуется в небольших количествах - не более 20-30 граммов в день", - рассказала Стародубова

По ее словам, бутерброды с икрой - достаточно популярное новогоднее блюдо, при этом следует учитывать общее количество калорийных и соленых блюд в новогоднем меню, соблюдать меру и не переедать.