Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор отменил снижение нарушений при розничной продаже икры - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:03 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/ikra-2064746414.html
Роспотребнадзор отменил снижение нарушений при розничной продаже икры
Роспотребнадзор отменил снижение нарушений при розничной продаже икры - РИА Новости, 26.12.2025
Роспотребнадзор отменил снижение нарушений при розничной продаже икры
Число нарушений при розничной продаже икры снизилось в России в 1,5 раза за полгода, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T00:03:00+03:00
2025-12-26T00:03:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063767220_0:0:2607:1466_1920x0_80_0_0_3f2f8f469a4fdeda523debccea1c1b10.jpg
https://ria.ru/20251225/senator-2064661398.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063767220_0:0:2607:1956_1920x0_80_0_0_90c6f2b8dca7d198b4c5f3277817eb68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Экономика, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор отменил снижение нарушений при розничной продаже икры

Роспотребнадзор: нарушения при розничной продаже икры снизились в 1,5 раза

© РИА Новости / Виталий АньковКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Красная икра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Число нарушений при розничной продаже икры снизилось в России в 1,5 раза за полгода, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Икра осетровых и лососевых подлежит маркировке с 1 мая 2024 года. Производители и импортеры должны наносить специальный цифровой код на каждую упаковку. С 1 октября 2025 года для розничных магазинов введена обязательная проверка икры осетровых и лососевых на кассах.
"С начала октября 2025 года система "Честный знак" предотвратила более 176 тысяч попыток продажи икры, не прошедшей проверку. За последние полгода количество нарушений, допускаемых при розничной продаже икры, снизилось в 1,5 раза", - рассказали в пресс-службе.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Совфеде дали совет, как сэкономить на покупке икры к Новому году
Вчера, 16:21
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала