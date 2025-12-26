Роспотребнадзор отменил снижение нарушений при розничной продаже икры

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Число нарушений при розничной продаже икры снизилось в России в 1,5 раза за полгода, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Икра осетровых и лососевых подлежит маркировке с 1 мая 2024 года. Производители и импортеры должны наносить специальный цифровой код на каждую упаковку. С 1 октября 2025 года для розничных магазинов введена обязательная проверка икры осетровых и лососевых на кассах.