Госпрограмма вооружения предполагает повсеместное внедрение ИИ

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта планируется в рамках Госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы, говорится в справочных материалах к совещанию по Госпрограмме вооружения, которое провёл президент РФ Владимир Путин.