Госпрограмма вооружения предполагает повсеместное внедрение ИИ - РИА Новости, 26.12.2025
16:42 26.12.2025 (обновлено: 16:45 26.12.2025)
Госпрограмма вооружения предполагает повсеместное внедрение ИИ
Госпрограмма вооружения предполагает повсеместное внедрение ИИ
Повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта планируется в рамках Госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы
2025-12-26T16:42:00+03:00
2025-12-26T16:45:00+03:00
россия
искусственный интеллект (ии)
технологии
владимир путин
россия, искусственный интеллект (ии), технологии, владимир путин
Россия, Искусственный интеллект (ИИ), Технологии, Владимир Путин
Госпрограмма вооружения предполагает повсеместное внедрение ИИ

Госпрограмма вооружения предполагает повсеместное внедрение технологий ИИ

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта планируется в рамках Госпрограммы вооружения на 2027–2036 годы, говорится в справочных материалах к совещанию по Госпрограмме вооружения, которое провёл президент РФ Владимир Путин.
"В рамках ГПВ на 2027–2036 годы планируется повсеместное внедрение инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта", - указано в материалах.
РоссияИскусственный интеллект (ИИ)ТехнологииВладимир Путин
 
 
