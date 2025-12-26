Власти Грузии пообещали наказать всех причастных к попытке госпереворота

ТБИЛИСИ, 26 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что власти Грузии привлекут к ответственности всех причастных к попытке госпереворота в день местных выборов 4 октября.
СГБ республики сообщило в четверг о задержании бывшего министра обороны Бачаны Ахалаи в качестве главного организатора штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября.
"До 4 октября в течение нескольких месяцев велась кампания о том, что эти люди, насильственные группировки, собираются совершить государственный переворот. 4 октября они начали воплощать это в реальность, но соответствующие структуры государства действовали в соответствии с законом и предотвратили факт попытки государственного переворота. В этом направлении начато расследование, многие люди задержаны, вчера мы услышали о задержании Бачо Ахалаи. Ждем результатов расследования… Все те, кто совершил преступления в связи с попыткой государственного переворота, будут привлечены к ответственности", - заявил Каладзе журналистам.
По его словам, руководство страны неоднократно призывали оппонентов не предпринимать шагов, которые были бы незаконными.
В Грузии в день местных выборов, которые прошли 4 октября, митингующие ворвались во двор резиденции грузинского президента Михаила Кавелашвили, пробив металлический забор. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания резиденции мобилизовали дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет. Прокуратура Грузии официально предъявила обвинение пяти оппозиционерам - Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе - по фактам организации и руководства групповым насилием, попытки захвата объекта стратегического и особого значения, насильственного изменения конституционного строя и призывов к свержению государственной власти в день местных выборов.
