Рейтинг@Mail.ru
Власти Грузии пообещали наказать всех причастных к попытке госпереворота - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/gruziya-2064924864.html
Власти Грузии пообещали наказать всех причастных к попытке госпереворота
Власти Грузии пообещали наказать всех причастных к попытке госпереворота - РИА Новости, 26.12.2025
Власти Грузии пообещали наказать всех причастных к попытке госпереворота
Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что власти Грузии привлекут к ответственности всех причастных к попытке... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T16:11:00+03:00
2025-12-26T16:11:00+03:00
в мире
грузия
тбилиси
каха каладзе (мэр тбилиси)
михаил кавелашвили
паата бурчуладзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046467345_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_0872656a75f1af04edaea8687adb912e.jpg
https://ria.ru/20251225/gruziya-2064720992.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046467345_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_ef6b6dcaf94493296250ffa89f2c9f42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, каха каладзе (мэр тбилиси), михаил кавелашвили, паата бурчуладзе
В мире, Грузия, Тбилиси, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Михаил Кавелашвили, Паата Бурчуладзе
Власти Грузии пообещали наказать всех причастных к попытке госпереворота

В Грузии пообещали наказать всех причастных к попытке госпереворота 4 октября

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeБеспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси
Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТБИЛИСИ, 26 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе заявил, что власти Грузии привлекут к ответственности всех причастных к попытке госпереворота в день местных выборов 4 октября.
СГБ республики сообщило в четверг о задержании бывшего министра обороны Бачаны Ахалаи в качестве главного организатора штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября.
"До 4 октября в течение нескольких месяцев велась кампания о том, что эти люди, насильственные группировки, собираются совершить государственный переворот. 4 октября они начали воплощать это в реальность, но соответствующие структуры государства действовали в соответствии с законом и предотвратили факт попытки государственного переворота. В этом направлении начато расследование, многие люди задержаны, вчера мы услышали о задержании Бачо Ахалаи. Ждем результатов расследования… Все те, кто совершил преступления в связи с попыткой государственного переворота, будут привлечены к ответственности", - заявил Каладзе журналистам.
По его словам, руководство страны неоднократно призывали оппонентов не предпринимать шагов, которые были бы незаконными.
В Грузии в день местных выборов, которые прошли 4 октября, митингующие ворвались во двор резиденции грузинского президента Михаила Кавелашвили, пробив металлический забор. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания резиденции мобилизовали дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет. Прокуратура Грузии официально предъявила обвинение пяти оппозиционерам - Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе - по фактам организации и руководства групповым насилием, попытки захвата объекта стратегического и особого значения, насильственного изменения конституционного строя и призывов к свержению государственной власти в день местных выборов.
Президентский дворец в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Грузии задержали экс-главу Минобороны
25 декабря, 20:15
 
В миреГрузияТбилисиКаха Каладзе (мэр Тбилиси)Михаил КавелашвилиПаата Бурчуладзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала