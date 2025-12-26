https://ria.ru/20251226/gruppirovka-2064864109.html
Минобророны рассказало о площади, занятой после освобождения Косовцево
Минобророны рассказало о площади, занятой после освобождения Косовцево - РИА Новости, 26.12.2025
Минобророны рассказало о площади, занятой после освобождения Косовцево
Группировка "Восток" при освобождении Косовцево в Запорожской области установила контроль над более чем 23 квадратными километрами прилегающей территории,... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:51:00+03:00
2025-12-26T13:51:00+03:00
2025-12-26T13:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fab799f1955dd1b718deb3768d31a786.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420171_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b08de8c32dcc786b484a028bb846d37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобророны рассказало о площади, занятой после освобождения Косовцево
ВС РФ установили контроль над более чем 23 квадратными м в Запорожской области