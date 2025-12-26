Минобророны рассказало о площади, занятой после освобождения Косовцево

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Группировка "Восток" при освобождении Косовцево в Запорожской области установила контроль над более чем 23 квадратными километрами прилегающей территории, сообщило министерство обороны России.

"Гвардейцы 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии, продвинувшись до четырех километров в глубину и до шести километров по фронту, установили контроль над населённым пунктом и прилегающей территорией общей площадью более 23 квадратных километров", - говорится в сообщении ведомства.