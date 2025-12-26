Рейтинг@Mail.ru
Минобророны рассказало о площади, занятой после освобождения Косовцево - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/gruppirovka-2064864109.html
Минобророны рассказало о площади, занятой после освобождения Косовцево
Минобророны рассказало о площади, занятой после освобождения Косовцево - РИА Новости, 26.12.2025
Минобророны рассказало о площади, занятой после освобождения Косовцево
Группировка "Восток" при освобождении Косовцево в Запорожской области установила контроль над более чем 23 квадратными километрами прилегающей территории,... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T13:51:00+03:00
2025-12-26T13:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fab799f1955dd1b718deb3768d31a786.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420171_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b08de8c32dcc786b484a028bb846d37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобророны рассказало о площади, занятой после освобождения Косовцево

ВС РФ установили контроль над более чем 23 квадратными м в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Группировка "Восток" при освобождении Косовцево в Запорожской области установила контроль над более чем 23 квадратными километрами прилегающей территории, сообщило министерство обороны России.
Подразделения группировки "Восток" освободили населённый пункт Косовцево в Запорожской области, ранее сообщили Минобороны РФ.
"Гвардейцы 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии, продвинувшись до четырех километров в глубину и до шести километров по фронту, установили контроль над населённым пунктом и прилегающей территорией общей площадью более 23 квадратных километров", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала