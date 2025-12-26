https://ria.ru/20251226/grigorenko-2064784757.html
Названы самые популярные сервисы на "Госуслугах"
Названы самые популярные сервисы на "Госуслугах" - РИА Новости, 26.12.2025
Названы самые популярные сервисы на "Госуслугах"
26.12.2025
Названы самые популярные сервисы на "Госуслугах"
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрия Григоренко подвел итоги для наиболее популярных сервисов на "Госуслугах" в уходящем году, и в число наиболее популярных вошло "Получение налогового вычета", которым воспользовалось более 4,4 миллиона человек, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера.
"Самая востребованная федеральная жизненная ситуация в 2025 году – "Поступление в вуз", ей воспользовались 9 955 626 человек. Второй по востребованности – сервис "Получение налогового вычета", им воспользовались 4 406 971 человек", - сообщили там.
В список популярных сервисов также вошли "Защита от мошенников в сети", "Выход на пенсию" и "Многодетная семья".
"Мы запустили все 70 федеральных и 425 региональных запланированных к внедрению жизненных ситуаций. Тематика сервисов очень широкая, в числе новых – "Рождение ребенка", "Налоговый вычет", "Открытие ИТ-компании" и даже "Мой питомец", - отметил Григоренко
Его слова приводит аппарат.
Он отметил, что в 2026 году продолжится развитие запущенных "жизненных ситуаций", внедрение новых государственных сервисов "проактивного формата", а также строгий контроль качества оказания всех государственных услуг.
Оказание госуслуг в формате "жизненных ситуаций" в среднем позволило на 29% сократить количество необходимых документов, на 35% - время на получение госуслуг, и на 64% - необходимость посещения ведомств, отмечается также.