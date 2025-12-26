Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные сервисы на "Госуслугах" - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/grigorenko-2064784757.html
Названы самые популярные сервисы на "Госуслугах"
Названы самые популярные сервисы на "Госуслугах" - РИА Новости, 26.12.2025
Названы самые популярные сервисы на "Госуслугах"
Вице-премьер РФ Дмитрия Григоренко подвел итоги для наиболее популярных сервисов на "Госуслугах" в уходящем году, и в число наиболее популярных вошло "Получение РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T10:12:00+03:00
2025-12-26T10:12:00+03:00
россия
дмитрий григоренко
общество
госуслуги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680070_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_2d3b98e553c8609c9202050dbe5faba0.jpg
https://ria.ru/20250710/gosuslugi-2028263669.html
https://ria.ru/20251226/gosduma-2064759558.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680070_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_5149e177b6b111b704a3f415e6e941aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий григоренко, общество, госуслуги
Россия, Дмитрий Григоренко, Общество, Госуслуги
Названы самые популярные сервисы на "Госуслугах"

Налоговый вычет вошел в список самых популярных сервисов на "Госуслугах"

© РИА НовостиСайт Госуслуги
Сайт Госуслуги - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости
Сайт Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрия Григоренко подвел итоги для наиболее популярных сервисов на "Госуслугах" в уходящем году, и в число наиболее популярных вошло "Получение налогового вычета", которым воспользовалось более 4,4 миллиона человек, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера.
"Самая востребованная федеральная жизненная ситуация в 2025 году – "Поступление в вуз", ей воспользовались 9 955 626 человек. Второй по востребованности – сервис "Получение налогового вычета", им воспользовались 4 406 971 человек", - сообщили там.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
На "Госуслугах" появятся 35 новых "жизненных ситуаций"
10 июля, 05:44
В список популярных сервисов также вошли "Защита от мошенников в сети", "Выход на пенсию" и "Многодетная семья".
"Мы запустили все 70 федеральных и 425 региональных запланированных к внедрению жизненных ситуаций. Тематика сервисов очень широкая, в числе новых – "Рождение ребенка", "Налоговый вычет", "Открытие ИТ-компании" и даже "Мой питомец", - отметил Григоренко. Его слова приводит аппарат.
Он отметил, что в 2026 году продолжится развитие запущенных "жизненных ситуаций", внедрение новых государственных сервисов "проактивного формата", а также строгий контроль качества оказания всех государственных услуг.
Оказание госуслуг в формате "жизненных ситуаций" в среднем позволило на 29% сократить количество необходимых документов, на 35% - время на получение госуслуг, и на 64% - необходимость посещения ведомств, отмечается также.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В ГД предложили автоматически отключать неактивные номера от "Госуслуг"
Вчера, 05:17
 
РоссияДмитрий ГригоренкоОбществоГосуслуги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала