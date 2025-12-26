Названы самые популярные сервисы на "Госуслугах"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрия Григоренко подвел итоги для наиболее популярных сервисов на "Госуслугах" в уходящем году, и в число наиболее популярных вошло "Получение налогового вычета", которым воспользовалось более 4,4 миллиона человек, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера.

"Самая востребованная федеральная жизненная ситуация в 2025 году – "Поступление в вуз", ей воспользовались 9 955 626 человек. Второй по востребованности – сервис "Получение налогового вычета", им воспользовались 4 406 971 человек", - сообщили там.

В список популярных сервисов также вошли "Защита от мошенников в сети", "Выход на пенсию" и "Многодетная семья".

"Мы запустили все 70 федеральных и 425 региональных запланированных к внедрению жизненных ситуаций. Тематика сервисов очень широкая, в числе новых – "Рождение ребенка", "Налоговый вычет", "Открытие ИТ-компании" и даже "Мой питомец", - отметил Григоренко . Его слова приводит аппарат.

Он отметил, что в 2026 году продолжится развитие запущенных "жизненных ситуаций", внедрение новых государственных сервисов "проактивного формата", а также строгий контроль качества оказания всех государственных услуг.