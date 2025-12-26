https://ria.ru/20251226/gretsija-2064997007.html
В Греции при сходе лавины погибли четыре туриста
Четыре пеших туриста погибли в Вардусских горах в Греции после схода лавины, сообщает в пятницу издание "Катимерини". РИА Новости, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Четыре пеших туриста погибли в Вардусских горах в Греции после схода лавины, сообщает в пятницу издание "Катимерини
"В горах Вардусья в Фокиде, центральная Греция, в результате схода лавины погибли четыре туриста", - говорится в статье.
По информации издания, трое туристов пропали поздно вечером в четверг, когда двигались от деревни Афанасиос Диакос в сторону вершины Коракас, высота которой составляет 2495 метров. Родственники туристов сообщили об их пропаже после неудачных попыток связаться с ними по телефону.
Четвертая жертва - женщина в возрасте около 35 лет, предположительно она является подругой одного из мужчин, сообщает издание. О ее пропаже не заявляли.
Поисково-спасательная операция шла с раннего утра пятницы. В ней использовались дроны и специально обученные собаки. Представители экстренных служб надеялись, что туристы могли найти убежище, однако позже были обнаружены их тела.
Как сообщает издание со ссылкой на службу спасения, двое из погибших туристов были опытными альпинистами, но горный рельеф был сложным и опасным, а погодные условия - крайне неблагоприятными.