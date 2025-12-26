В Греции при сходе лавины погибли четыре туриста

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Четыре пеших туриста погибли в Вардусских горах в Греции после схода лавины, сообщает в пятницу издание " Четыре пеших туриста погибли в Вардусских горах в Греции после схода лавины, сообщает в пятницу издание " Катимерини ".

« "В горах Вардусья в Фокиде, центральная Греция, в результате схода лавины погибли четыре туриста", - говорится в статье.

По информации издания, трое туристов пропали поздно вечером в четверг, когда двигались от деревни Афанасиос Диакос в сторону вершины Коракас, высота которой составляет 2495 метров. Родственники туристов сообщили об их пропаже после неудачных попыток связаться с ними по телефону.

Четвертая жертва - женщина в возрасте около 35 лет, предположительно она является подругой одного из мужчин, сообщает издание. О ее пропаже не заявляли.

Поисково-спасательная операция шла с раннего утра пятницы. В ней использовались дроны и специально обученные собаки. Представители экстренных служб надеялись, что туристы могли найти убежище, однако позже были обнаружены их тела.