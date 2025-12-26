Около 3,3 миллиона россиян защитились от мошенников на "Госуслугах"

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Жизненной ситуацией "Защита от мошенников в сети" на "Госуслугах" в текущем году воспользовалось почти 3,3 миллиона россиян, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"К функциям сервиса "Защита от мошенников в сети" обратились 3 267 950 человек", - привели в аппарате вице-премьера данные с начала 2025 года.

Там отметили, что в настоящее время внедрены все федеральные и региональные жизненные ситуации, запланированные к запуску в 2025 году. Так, на портале "Госуслуги", а также региональных порталах и сайтах работает 70 федеральных жизненных ситуаций и 425 региональных.