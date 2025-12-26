Рейтинг@Mail.ru
Около 3,3 миллиона россиян защитились от мошенников на "Госуслугах" - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 26.12.2025 (обновлено: 13:38 26.12.2025)
https://ria.ru/20251226/gosuslugi-2064802713.html
Около 3,3 миллиона россиян защитились от мошенников на "Госуслугах"
Около 3,3 миллиона россиян защитились от мошенников на "Госуслугах" - РИА Новости, 26.12.2025
Около 3,3 миллиона россиян защитились от мошенников на "Госуслугах"
Жизненной ситуацией "Защита от мошенников в сети" на "Госуслугах" в текущем году воспользовалось почти 3,3 миллиона россиян, рассказали журналистам в аппарате... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T11:01:00+03:00
2025-12-26T13:38:00+03:00
общество
россия
дмитрий григоренко
госуслуги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772785852_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_a418df26a77ce591ab461a84c06969ab.jpg
https://ria.ru/20251208/mvd-2060506172.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772785852_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_94b0143412528daa16f9939435e23ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий григоренко, госуслуги
Общество, Россия, Дмитрий Григоренко, Госуслуги
Около 3,3 миллиона россиян защитились от мошенников на "Госуслугах"

Григоренко: 3,3 млн россиян защитились от мошенников на "Госуслугах" в 2025 году

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Жизненной ситуацией "Защита от мошенников в сети" на "Госуслугах" в текущем году воспользовалось почти 3,3 миллиона россиян, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"К функциям сервиса "Защита от мошенников в сети" обратились 3 267 950 человек", - привели в аппарате вице-премьера данные с начала 2025 года.
Там отметили, что в настоящее время внедрены все федеральные и региональные жизненные ситуации, запланированные к запуску в 2025 году. Так, на портале "Госуслуги", а также региональных порталах и сайтах работает 70 федеральных жизненных ситуаций и 425 региональных.
Оказание госуслуг в формате "жизненных ситуаций" в среднем позволило на 29% сократить количество необходимых документов, на 35% - время на получение госуслуг, и на 64% - необходимость посещения ведомств, указали в аппарате вице-премьера.
Покупка с помощью кредитной карты - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
МВД рассказало, что могут сделать мошенники, получив доступ к "Госуслугам"
8 декабря, 10:22
 
ОбществоРоссияДмитрий ГригоренкоГосуслуги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала