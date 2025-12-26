В госпрограмме вооружений уделено внимание модернизации ядерной триады

Этот документ утверждается президентом каждые пять лет. Он направлен на поддержание боеготовности вооружения и военной техники. Срок действия — 10 лет.

"Отдельное внимание уделяется наращиванию возможностей сухопутных войск, поддержанию и модернизации ядерной триады", — говорится в материалах, опубликованных Минобороны.

Кроме того, в рамках программы планируется сделать упор на увеличении производительности предприятий ОПК и созданию универсальной системы ПВО.