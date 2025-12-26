Рейтинг@Mail.ru
В госпрограмме вооружений уделено внимание модернизации ядерной триады - РИА Новости, 26.12.2025
16:43 26.12.2025 (обновлено: 18:15 26.12.2025)
В госпрограмме вооружений уделено внимание модернизации ядерной триады
В государственной программе вооружения особое внимание уделили развитию ядерной сферы. РИА Новости, 26.12.2025
безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
В госпрограмме вооружений уделено внимание модернизации ядерной триады

Отдельное внимание в госпрограмме вооружений уделено модернизации ядерной триады

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В государственной программе вооружения особое внимание уделили развитию ядерной сферы.

Этот документ утверждается президентом каждые пять лет. Он направлен на поддержание боеготовности вооружения и военной техники. Срок действия — 10 лет.

"Отдельное внимание уделяется наращиванию возможностей сухопутных войск, поддержанию и модернизации ядерной триады", — говорится в материалах, опубликованных Минобороны.
Одна из целей программы — переоснащение ВС России с учетом актуальных вызовов, подчеркивается в тексте. Отмечается, что она создавалась с учетом опыта боевых действий и охватывает все виды перспективного оружия.
Кроме того, в рамках программы планируется сделать упор на увеличении производительности предприятий ОПК и созданию универсальной системы ПВО.
