В госпрограмме вооружений уделено внимание модернизации ядерной триады
В госпрограмме вооружений уделено внимание модернизации ядерной триады - РИА Новости, 26.12.2025
В госпрограмме вооружений уделено внимание модернизации ядерной триады
В государственной программе вооружения особое внимание уделили развитию ядерной сферы. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T16:43:00+03:00
2025-12-26T16:43:00+03:00
2025-12-26T18:15:00+03:00
россия
В госпрограмме вооружений уделено внимание модернизации ядерной триады
Отдельное внимание в госпрограмме вооружений уделено модернизации ядерной триады