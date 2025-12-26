Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали неприемлемой идею отправки войск стран ЕС на Украину
16:36 26.12.2025
В Госдуме назвали неприемлемой идею отправки войск стран ЕС на Украину
В Госдуме назвали неприемлемой идею отправки войск стран ЕС на Украину - РИА Новости, 26.12.2025
В Госдуме назвали неприемлемой идею отправки войск стран ЕС на Украину
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что идея отправки войск европейских стран на Украину...
В Госдуме назвали неприемлемой идею отправки войск стран ЕС на Украину

РИА Новости: Белик считает, что идея отправки войск ЕС на Украину неприемлема

© AP Photo / Virginia MayoВоенные готовятся к посадке на самолет
Военные готовятся к посадке на самолет - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Военные готовятся к посадке на самолет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что идея отправки войск европейских стран на Украину неприемлема.
Ранее глава партии и фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер призвал отправить на Украину военных из стран Евросоюза, сообщает немецкая газета Die Zeit.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Европарламенте сделали заявление об отправке войск на Украину
Вчера, 07:27
"Официальная отправка даже одного подразделения солдат страны НАТО на Украину неприемлемо. Подобное заявление говорит о определенных панических настроениях в политических кругах Европы. Там начали отчетливо осознавать, что США не будут вмешиваться в украинский конфликт", - сказал Белик.
По его словам, ряд еврочиновников сейчас пытаются сорвать переговорный процесс, так как заинтересованы в эскалации военного конфликта на Украине.
"Неужели они всерьез думают, что мы согласимся на введение каких-то "миротворцев" на Украину и не посчитаем их угрозой для себя. Там либо очень наивные люди, либо наоборот - продуманные и расчетливые враги России", - сказал депутат.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
Британские военные во время совместных учений стран НАТО Baltic Operations (Baltops) в Паланге, Литва - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Три-пять лет". СМИ рассказали о плане войны НАТО с Россией
25 декабря, 14:52
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Кадр трансляции видеоконференции коалиции желающих - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Коалиции желающих" безразлично реальное положение дел, считает эксперт
Вчера, 05:01
 
