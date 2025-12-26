СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что идея отправки войск европейских стран на Украину неприемлема.
Ранее глава партии и фракции "Европейская народная партия" (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер призвал отправить на Украину военных из стран Евросоюза, сообщает немецкая газета Die Zeit.
По его словам, ряд еврочиновников сейчас пытаются сорвать переговорный процесс, так как заинтересованы в эскалации военного конфликта на Украине.
"Неужели они всерьез думают, что мы согласимся на введение каких-то "миротворцев" на Украину и не посчитаем их угрозой для себя. Там либо очень наивные люди, либо наоборот - продуманные и расчетливые враги России", - сказал депутат.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
"Три-пять лет". СМИ рассказали о плане войны НАТО с Россией
25 декабря, 14:52
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.