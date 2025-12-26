В Госдуму внесли проект о праве пострадавших в ЧС на отпуск без зарплаты

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство Рф внесло в Госдуму законопроект о праве пострадавших в чрезвычайных ситуациях на оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск без сохранения зарплаты, Правительство Рф внесло в Госдуму законопроект о праве пострадавших в чрезвычайных ситуациях на оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск без сохранения зарплаты, документ доступен в думской электронной базе.

"Законопроектом предлагается внести в Трудовой кодекс Российской Федерации изменения, предусматривающие право граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление дополнительного оплачиваемого выходного дня и отпуска без сохранения заработной платы до пяти календарных дней для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Предоставление дополнительного выходного дня и отпуска без сохранения заработной платы предполагается при одновременном соблюдении следующих условий: фактическое проживание в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий жизнедеятельности, утрата имущества в результате чрезвычайной ситуации. Порядок и условия предоставления таких дней будет определяться кабмином.