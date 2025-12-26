Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о праве пострадавших в ЧС на отпуск без зарплаты
16:00 26.12.2025
В Госдуму внесли проект о праве пострадавших в ЧС на отпуск без зарплаты
В Госдуму внесли проект о праве пострадавших в ЧС на отпуск без зарплаты
2025
В Госдуму внесли проект о праве пострадавших в ЧС на отпуск без зарплаты

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство Рф внесло в Госдуму законопроект о праве пострадавших в чрезвычайных ситуациях на оплачиваемый выходной и пятидневный отпуск без сохранения зарплаты, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается внести в Трудовой кодекс Российской Федерации изменения, предусматривающие право граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на предоставление дополнительного оплачиваемого выходного дня и отпуска без сохранения заработной платы до пяти календарных дней для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Предоставление дополнительного выходного дня и отпуска без сохранения заработной платы предполагается при одновременном соблюдении следующих условий: фактическое проживание в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий жизнедеятельности, утрата имущества в результате чрезвычайной ситуации. Порядок и условия предоставления таких дней будет определяться кабмином.
Согласно сопроводительным документам, предлагаемые проектом федерального закона изменения позволят обеспечить работников необходимым временем для восстановления документов, утраченных при чрезвычайной ситуации, реализации своих прав на получение мер поддержки, а также для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности в случае такой необходимости.
