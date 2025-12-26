https://ria.ru/20251226/gosduma-2064914490.html
В ГД внесли проект ограничения количества виртуальных сим-карт на человека
В ГД внесли проект ограничения количества виртуальных сим-карт на человека - РИА Новости, 26.12.2025
В ГД внесли проект ограничения количества виртуальных сим-карт на человека
Внесённым в Госдуму законопроектом по защите граждан от онлайн- и телефонных мошенников предлагается ограничить до 10 количество виртуальных сим-карт на одного... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T15:41:00+03:00
2025-12-26T15:41:00+03:00
2025-12-26T15:57:00+03:00
госдума рф
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_3cdd017504ade33cb5070d670d43fdc5.jpg
https://ria.ru/20251226/zakonotvorchestvo-2064904542.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056248724_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_df0e86c4dbfde72a44da1a3c71ee75b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
В ГД внесли проект ограничения количества виртуальных сим-карт на человека
В ГД внесли проект ограничения количества виртуальных сим-карт на человека до 10