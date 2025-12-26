В ГД предложили автоматически отключать неактивные номера от "Госуслуг"

Обращение с соответствующим предложением в адрес главы Минцифры РФ Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости. Парламентарий отмечает, что в настоящее время набирает распространение преступная схема, основанная на эксплуатации "цифрового разрыва": граждане, потеряв или сменив номер мобильного телефона (SIM-карту), не отвязывают его от своего аккаунта на портале "Госуслуги". По его словам, новый владелец номера, получив таким образом доступ к личному кабинету, может использовать это в корыстных целях, в том числе оформлять микрозаймы от имени потерпевшего.