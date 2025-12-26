https://ria.ru/20251226/gosduma-2064759558.html
В ГД предложили автоматически отключать неактивные номера от "Госуслуг"
2025-12-26T05:17:00+03:00
2025-12-26T05:17:00+03:00
2025-12-26T05:17:00+03:00
общество
госдума рф
общество, госдума рф
В ГД предложили автоматически отключать неактивные номера от "Госуслуг"
Чернышов предложил автоматически отключать неактивные номера от "Госуслуг"
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил автоматически отключать номер мобильного телефона от учетной записи на портале "Госуслуги" после окончания срока действия договора с оператором связи и деактивации номера.
Обращение с соответствующим предложением в адрес главы Минцифры РФ Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости. Парламентарий отмечает, что в настоящее время набирает распространение преступная схема, основанная на эксплуатации "цифрового разрыва": граждане, потеряв или сменив номер мобильного телефона (SIM-карту), не отвязывают его от своего аккаунта на портале "Госуслуги". По его словам, новый владелец номера, получив таким образом доступ к личному кабинету, может использовать это в корыстных целях, в том числе оформлять микрозаймы от имени потерпевшего.
"Прошу рассмотреть возможность обеспечения автоматического и обязательного отключения номера мобильного телефона (SIM-карты) от учетной записи портала "Госуслуги" после окончания срока действия договора с оператором связи и деактивации этого номера", - сказано в документе.
В обращении добавляется, что данная мера должна быть реализована в рамках информационного взаимодействия между операторами связи и единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).
По мнению вице-спикера Госдумы
, устранение данной уязвимости является важным шагом в защите прав граждан и укреплении доверия к государственным цифровым сервисам.