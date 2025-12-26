Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили автоматически отключать неактивные номера от "Госуслуг" - РИА Новости, 26.12.2025
05:17 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/gosduma-2064759558.html
В ГД предложили автоматически отключать неактивные номера от "Госуслуг"
В ГД предложили автоматически отключать неактивные номера от "Госуслуг"
В ГД предложили автоматически отключать неактивные номера от "Госуслуг"
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил автоматически отключать номер мобильного телефона от учетной записи на портале "Госуслуги" после окончания... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T05:17:00+03:00
2025-12-26T05:17:00+03:00
общество
госдума рф
Новости
ru-RU
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД предложили автоматически отключать неактивные номера от "Госуслуг"

Чернышов предложил автоматически отключать неактивные номера от "Госуслуг"

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил автоматически отключать номер мобильного телефона от учетной записи на портале "Госуслуги" после окончания срока действия договора с оператором связи и деактивации номера.
Обращение с соответствующим предложением в адрес главы Минцифры РФ Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости. Парламентарий отмечает, что в настоящее время набирает распространение преступная схема, основанная на эксплуатации "цифрового разрыва": граждане, потеряв или сменив номер мобильного телефона (SIM-карту), не отвязывают его от своего аккаунта на портале "Госуслуги". По его словам, новый владелец номера, получив таким образом доступ к личному кабинету, может использовать это в корыстных целях, в том числе оформлять микрозаймы от имени потерпевшего.
В Госдуме предложили способ улучшить работу "Почты России"
03:59
В Госдуме предложили способ улучшить работу "Почты России"
03:59
"Прошу рассмотреть возможность обеспечения автоматического и обязательного отключения номера мобильного телефона (SIM-карты) от учетной записи портала "Госуслуги" после окончания срока действия договора с оператором связи и деактивации этого номера", - сказано в документе.
В обращении добавляется, что данная мера должна быть реализована в рамках информационного взаимодействия между операторами связи и единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).
По мнению вице-спикера Госдумы, устранение данной уязвимости является важным шагом в защите прав граждан и укреплении доверия к государственным цифровым сервисам.
В Госдуме предложили автоматически вносить все документы в профиль ЕСИА
24 декабря, 18:27
В Госдуме предложили автоматически вносить все документы в профиль ЕСИА
24 декабря, 18:27
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
