03:59 26.12.2025 (обновлено: 05:13 26.12.2025)
В Госдуме предложили способ улучшить работу "Почты России"
общество, госдума рф, почта россии
Общество, Госдума РФ, Почта России
В Госдуме предложили способ улучшить работу "Почты России"

Депутаты СР предложили создать федеральный стандарт доступности почтовых услуг

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили создать федеральный стандарт доступности почтово-социальных услуг и цифровой мониторинг работы отделений АО "Почта России".
Обращения на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В ГД призвали повысить зарплату сотрудникам "Почты России"
Вчера, 00:24
"Представляется целесообразным внедрение комплексного механизма "Федеральный стандарт доступности почтово-социальных услуг и цифровой мониторинг работы отделений АО "Почта России", направленного на закрепление минимально гарантированных условий доступности услуг и обеспечение прозрачного контроля за их соблюдением", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что предлагается в режиме реального времени отслеживать загрузку и проводить сбор обратной связи для принятия оперативных решения по улучшению работы сервиса.
"Крайне важно усилить кадровое, финансовое обеспечение отделений с большим количеством клиентов, надо обеспечить работу "пенсионных окон" и запретить закрытие единственных отделений без предоставления альтернативы гражданам. Например, мобильного отделения, почтового пункта на базе МФЦ, органов местного самоуправления, социальных учреждений или в торговых объектах", - добавил он.
Также, по словам лидера партии, предлагается запустить федеральную программу "Социальный почтальон", которая предусматривает надбавки и льготы для сотрудников компании, и эти меры, в свою очередь, должны улучшить качество и стабильность предоставления социальных услуг для миллионов граждан России.
Миронов уточнил, что для снижения рисков возможных сбоев, внедрять предлагаемые меры нужно поэтапно через пилотные регионы, затем распространить их на всю Россию.
"Сегодня "Почта России" является главным каналом доставки пенсий и пособий, особенно для жителей сел и малых городов, где зачастую нет банков или МФЦ. Через отделения миллионы граждан получают не только социальные выплаты, но и доступ к базовым госуслугам, связь с родными и государством. Однако, несмотря на программы по модернизации, до сих пор остается ряд проблем", - сказала Лантратова РИА Новости.
Глава думского комитета подчеркнула, что ключевой инструмент реализации - единая цифровая система мониторинга, интегрированная с порталом госуслуг: с отображением загруженности, электронной очередью, возможностью записи через МФЦ и сбором обратной связи.
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В Госдуму внесут проект об интеграции "Почты России" с Госуслугами
1 мая, 23:50
 
ОбществоГосдума РФПочта России
 
 
