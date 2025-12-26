https://ria.ru/20251226/golod-2064778353.html
В Норильске психологи работают с сестрой ребенка, погибшего от голода
В Норильске психологи работают с сестрой ребенка, погибшего от голода - РИА Новости, 26.12.2025
В Норильске психологи работают с сестрой ребенка, погибшего от голода
Старшая сестра погибшего от голода пятимесячного ребенка в Норильске находится в соцучреждении, с ней работают психологи, сообщила РИА Новости уполномоченная по РИА Новости, 26.12.2025
КРАСНОЯРСК, 26 дек – РИА Новости. Старшая сестра погибшего от голода пятимесячного ребенка в Норильске находится в соцучреждении, с ней работают психологи, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.
"В настоящее время старшая девочка находится в государственном учреждении, с несовершеннолетней работают психологи. Малыши помещены в медицинское учреждение, где им оказывается всесторонняя медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное. Со стороны уполномоченного будет обеспечено сопровождение детей и их дальнейшее жизнеустройство", - сказала Мирошникова
В понедельник региональный главк СК
сообщил о гибели от голода пятимесячного младенца в квартире в Норильске
, две маленькие девочки были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, их третья, 15-летняя сестра была отправлена в социальное учреждение. В настоящее время угрозы жизни детей нет. Было установлено, что в период с 14 по 17 декабря дети находились дома одни, без продуктов питания, а мать в это время гостила у знакомого.
О смерти сына женщина узнала по телефону от старшей дочери. Она нигде не работала и получала ежемесячно детские пособия на сумму 107 тысяч рублей. Она подозревается в убийстве малолетнего и в покушении на убийство двух и более лиц.
По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности органов и учреждений системы профилактики Норильска. Как считает следствие, после поступления в октябре сигнала из школы должностные лица не приняли мер к постановке семьи на персональный учет, а также не забрали детей из семьи и не ограничили мать в родительских правах.