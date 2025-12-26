В Норильске психологи работают с сестрой ребенка, погибшего от голода

КРАСНОЯРСК, 26 дек – РИА Новости. Старшая сестра погибшего от голода пятимесячного ребенка в Норильске находится в соцучреждении, с ней работают психологи, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.

"В настоящее время старшая девочка находится в государственном учреждении, с несовершеннолетней работают психологи. Малыши помещены в медицинское учреждение, где им оказывается всесторонняя медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное. Со стороны уполномоченного будет обеспечено сопровождение детей и их дальнейшее жизнеустройство", - сказала Мирошникова

В понедельник региональный главк СК сообщил о гибели от голода пятимесячного младенца в квартире в Норильске , две маленькие девочки были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, их третья, 15-летняя сестра была отправлена в социальное учреждение. В настоящее время угрозы жизни детей нет. Было установлено, что в период с 14 по 17 декабря дети находились дома одни, без продуктов питания, а мать в это время гостила у знакомого.

О смерти сына женщина узнала по телефону от старшей дочери. Она нигде не работала и получала ежемесячно детские пособия на сумму 107 тысяч рублей. Она подозревается в убийстве малолетнего и в покушении на убийство двух и более лиц.