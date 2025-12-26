Рейтинг@Mail.ru
В Норильске психологи работают с сестрой ребенка, погибшего от голода - РИА Новости, 26.12.2025
09:42 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/golod-2064778353.html
В Норильске психологи работают с сестрой ребенка, погибшего от голода
В Норильске психологи работают с сестрой ребенка, погибшего от голода - РИА Новости, 26.12.2025
В Норильске психологи работают с сестрой ребенка, погибшего от голода
Старшая сестра погибшего от голода пятимесячного ребенка в Норильске находится в соцучреждении, с ней работают психологи, сообщила РИА Новости уполномоченная по РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T09:42:00+03:00
2025-12-26T09:42:00+03:00
происшествия
норильск
красноярский край
ирина мирошникова
следственный комитет россии (ск рф)
норильск
красноярский край
происшествия, норильск, красноярский край, ирина мирошникова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Норильск, Красноярский край, Ирина Мирошникова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Норильске психологи работают с сестрой ребенка, погибшего от голода

В Норильске психологи работают со старшей сестрой погибшего от голода ребенка

© Фото : прокуратура Красноярского краяКвартира в Норильске, где погиб ребенок
Квартира в Норильске, где погиб ребенок - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : прокуратура Красноярского края
Квартира в Норильске, где погиб ребенок. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 дек – РИА Новости. Старшая сестра погибшего от голода пятимесячного ребенка в Норильске находится в соцучреждении, с ней работают психологи, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.
"В настоящее время старшая девочка находится в государственном учреждении, с несовершеннолетней работают психологи. Малыши помещены в медицинское учреждение, где им оказывается всесторонняя медицинская помощь, их состояние оценивается как стабильное. Со стороны уполномоченного будет обеспечено сопровождение детей и их дальнейшее жизнеустройство", - сказала Мирошникова.
В понедельник региональный главк СК сообщил о гибели от голода пятимесячного младенца в квартире в Норильске, две маленькие девочки были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, их третья, 15-летняя сестра была отправлена в социальное учреждение. В настоящее время угрозы жизни детей нет. Было установлено, что в период с 14 по 17 декабря дети находились дома одни, без продуктов питания, а мать в это время гостила у знакомого.
О смерти сына женщина узнала по телефону от старшей дочери. Она нигде не работала и получала ежемесячно детские пособия на сумму 107 тысяч рублей. Она подозревается в убийстве малолетнего и в покушении на убийство двух и более лиц.
По данным следствия, семья не состоит на учете в ПДН. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности органов и учреждений системы профилактики Норильска. Как считает следствие, после поступления в октябре сигнала из школы должностные лица не приняли мер к постановке семьи на персональный учет, а также не забрали детей из семьи и не ограничили мать в родительских правах.
ПроисшествияНорильскКрасноярский крайИрина МирошниковаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
