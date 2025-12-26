Германии грозит длительная стагнация из-за ошибок Мерца, сообщает Ifo

БЕРЛИН, 26 дек - РИА Новости. Германия рискует погрузиться в продолжительную стагнацию из-за ошибок нынешнего канцлера ФРГ Фридриха Мерца в экономической политике, заявил руководитель мюнхенского института Ifo Клеменс Фуэст.
"В конце концов, Германия может вступить в фазу длительной стагнации. Нет никаких гарантий возвращения к росту", - сказал Фуэст в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
Критикуя экономическую политику правительства ФРГ во главе с Мерцем, Фуэст в частности высказал мнение, что она "не решает проблемы частного сектора, а, скорее, усугубляет их". "В среднесрочной перспективе, вероятно, (в Германии - ред.) будут повышены налоги и сборы, потому что иначе, например, будет невозможно финансировать повышение пенсий. Это приведет к еще большему сокращению инвестиций и усилению оттока капитала из Германии", - предположил руководитель Ifo.
Фуэст признался, что пессимистично настроен в отношении нынешнего германского правительства и конкретно канцлера Мерца.
"Засыпать все (проблемы - ред.) деньгами — для этого не нужно много мужества. К сожалению, все, что сложно, откладывается на потом. В долгосрочной перспективе это не приведет ни к чему хорошему. Когда погода хорошая и море спокойное, капитан не так важен. Решающим фактором становится то, что происходит, когда корабль попадает в неспокойные воды. Нынешнего капитана зовут Фридрих Мерц, и море довольно бурное... А канцлер до сих пор уклоняется от серьезных вызовов в экономической политике", - заявил Фуэст.
При этом он не считает правильным объяснять экономические проблемы Германии геополитикой. "Несмотря на все (геополитические - ред.) напряженности, мировая экономика развивается не хуже, чем обычно. В целом, она демонстрирует нормальные темпы роста – только Германия не участвует в этом процессе. Это показывает, что у нас есть свои очень специфические проблемы", - указал Фуэст.
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, в 2024 году сократился на 0,2%, это второй год снижения подряд, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).