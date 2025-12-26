Рейтинг@Mail.ru
В Германии Христа изобразили в слизистой оболочке - РИА Новости, 26.12.2025
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
18:05 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/germaniya-2064957994.html
В Германии Христа изобразили в слизистой оболочке
В Германии Христа изобразили в слизистой оболочке - РИА Новости, 26.12.2025
В Германии Христа изобразили в слизистой оболочке
Священник Томас Штайгер и его помощница устроили перфоманс на рождественской мессе в католической церкви Святой Марии в немецком Штутгарте, изобразив в образе... РИА Новости, 26.12.2025
германия, штутгарт, иисус христос
Религия, Германия, Штутгарт, Иисус Христос
В Германии Христа изобразили в слизистой оболочке

Участники перфоманса изобразили в образе младенца Христа мужчину в слизи

© ARDПерфоманс на рождественской мессе в церкви Святой Марии в Штутгарте
Перфоманс на рождественской мессе в церкви Святой Марии в Штутгарте - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© ARD
Перфоманс на рождественской мессе в церкви Святой Марии в Штутгарте
БЕРЛИН, 26 дек - РИА Новости. Священник Томас Штайгер и его помощница устроили перфоманс на рождественской мессе в католической церкви Святой Марии в немецком Штутгарте, изобразив в образе младенца Иисуса Христа взрослого человека в слизистой оболочке, которого назвали "правдой жизни".
Трансляцию с мессы вел немецкий "Первый канал".
Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Мизулина рассказала о росте негативных трендов против церкви в интернете
16 ноября, 20:05
"Это работа молодой художницы, которую она создала специально для этой службы. Рождественский вертеп показывает настоящего человека. Он лежит там (на соломенной куче - ред.) жалкий, нагой и беззащитный… Человек здесь укутан, потому что он нежен и уязвим, и мы хотим сохранить его достоинство и интимность", - сказал священник Штайгер, обращая свой взор на участника перфоманса, изображающего младенца Христа.
Участники мессы и зрители телеканала могли наблюдать возлежащего на куче соломы взрослого человека, обернутого рисовой бумагой и в плотной слизистой оболочке. Живая фигура едва шевелилась и тяжело дышала, при этом она была подсвечена красноватым светом.
Описывая "первородство" Христа, Штайгер предложил взглянуть на "настоящую жизнь такой, какая она есть, и не терять надежду", потому что Бог, по его словам, "приходит в нашу бедную и слабую плоть и кровь".
Понтий Пилат признает Иисуса невиновным и умывает руки - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
"Христиане все еще спорят". Как сложилась судьба Понтия Пилата
3 мая, 08:00
 
РелигияГерманияШтутгартИисус Христос
 
 
