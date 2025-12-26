В Германии Христа изобразили в слизистой оболочке

БЕРЛИН, 26 дек - РИА Новости. Священник Томас Штайгер и его помощница устроили перфоманс на рождественской мессе в католической церкви Святой Марии в немецком Штутгарте, изобразив в образе младенца Иисуса Христа взрослого человека в слизистой оболочке, которого назвали "правдой жизни".

Трансляцию с мессы вел немецкий "Первый канал".

"Это работа молодой художницы, которую она создала специально для этой службы. Рождественский вертеп показывает настоящего человека. Он лежит там (на соломенной куче - ред.) жалкий, нагой и беззащитный… Человек здесь укутан, потому что он нежен и уязвим, и мы хотим сохранить его достоинство и интимность", - сказал священник Штайгер, обращая свой взор на участника перфоманса, изображающего младенца Христа.

Участники мессы и зрители телеканала могли наблюдать возлежащего на куче соломы взрослого человека, обернутого рисовой бумагой и в плотной слизистой оболочке. Живая фигура едва шевелилась и тяжело дышала, при этом она была подсвечена красноватым светом.