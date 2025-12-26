Рейтинг@Mail.ru
Историк рассказал, как Германия планировала устроить геноцид народов СССР - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/germaniya-2064762292.html
Историк рассказал, как Германия планировала устроить геноцид народов СССР
Историк рассказал, как Германия планировала устроить геноцид народов СССР - РИА Новости, 26.12.2025
Историк рассказал, как Германия планировала устроить геноцид народов СССР
Нацистская Германия, помимо убийств, концлагерей и прямого уничтожения, планировала спровоцировать массовый голод, чтобы устроить геноцид советского народа,... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T06:57:00+03:00
2025-12-26T06:57:00+03:00
германия
нюрнберг
ссср
российское военно-историческое общество (рвио)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859236988_0:174:2000:1299_1920x0_80_0_0_6e1116bb29a3def84321cf2cf55dd4a8.jpg
https://ria.ru/20251225/pravo-2064579562.html
https://ria.ru/20251220/istorik-2063459976.html
германия
нюрнберг
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859236988_0:0:1733:1299_1920x0_80_0_0_7bf23720fddf903aca20569a1c1ecdd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, нюрнберг, ссср, российское военно-историческое общество (рвио)
Германия, Нюрнберг, СССР, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Историк рассказал, как Германия планировала устроить геноцид народов СССР

Мягков: Германия планировала геноцид народов СССР с помощью массового голода

© AP PhotoЗаключенные работают на заводе по производству боеприпасов в концентрационном лагере Дахау
Заключенные работают на заводе по производству боеприпасов в концентрационном лагере Дахау - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo
Заключенные работают на заводе по производству боеприпасов в концентрационном лагере Дахау. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Нацистская Германия, помимо убийств, концлагерей и прямого уничтожения, планировала спровоцировать массовый голод, чтобы устроить геноцид советского народа, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Мягков упомянул рассекреченные документы, связанные с преступлениями нацистов. В частности, "желтую папку Бакке", которая содержала прямые указания о предстоящем уничтожении голодом миллионов мирных советских граждан.
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Историк рассказал о вкладе Нюрнбергского процесса в международное право
Вчера, 13:33
"То есть, по их мнению, это было прописано в документах, в течение небольшого количества времени 30 миллионов человек в европейской части Советского Союза должны умереть от голода, потому что все продовольствие намечалось вывозить для Германии, для германской армии и оставлять фактически людей в голодной смерти. Это и есть часть геноцида. Это и есть одно из определений геноцида", - заявил Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Удостоверение СМЕРШ, 1943 год - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Историк рассказал, как советская контрразведка спасла рукописи Коперника
20 декабря, 03:39
 
ГерманияНюрнбергСССРРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала