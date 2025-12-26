Историк рассказал, как Германия планировала устроить геноцид народов СССР

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Нацистская Германия, помимо убийств, концлагерей и прямого уничтожения, планировала спровоцировать массовый голод, чтобы устроить геноцид советского народа, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Мягков упомянул рассекреченные документы, связанные с преступлениями нацистов. В частности, "желтую папку Бакке", которая содержала прямые указания о предстоящем уничтожении голодом миллионов мирных советских граждан.
"То есть, по их мнению, это было прописано в документах, в течение небольшого количества времени 30 миллионов человек в европейской части Советского Союза должны умереть от голода, потому что все продовольствие намечалось вывозить для Германии, для германской армии и оставлять фактически людей в голодной смерти. Это и есть часть геноцида. Это и есть одно из определений геноцида", - заявил Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.