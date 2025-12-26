Историк рассказал, как Германия планировала устроить геноцид народов СССР

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Нацистская Германия, помимо убийств, концлагерей и прямого уничтожения, планировала спровоцировать массовый голод, чтобы устроить геноцид советского народа, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Мягков упомянул рассекреченные документы, связанные с преступлениями нацистов. В частности, "желтую папку Бакке", которая содержала прямые указания о предстоящем уничтожении голодом миллионов мирных советских граждан.