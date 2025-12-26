Рейтинг@Mail.ru
"Много вопросов": в Киеве поразились новому шагу Зеленского
00:48 26.12.2025
"Много вопросов": в Киеве поразились новому шагу Зеленского
Отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок в пользу России срывает его собственный якобы мирный план урегулирования украинского конфликта, такое... РИА Новости, 26.12.2025
в мире, россия, киев, харьковская область, владимир зеленский, владимир рогов, запорожская аэс, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Киев, Харьковская область, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Мирный план США по Украине
"Много вопросов": в Киеве поразились новому шагу Зеленского

Welt: Зеленский срывает свой мирный план отказом от передачи территории

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок в пользу России срывает его собственный якобы мирный план урегулирования украинского конфликта, такое мнение высказал находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Зеленский по-прежнему отказывается от передачи территорий, и именно поэтому в этом плане из 20 пунктов так много вопросов, которые в обозримом будущем не приведут к миру, если не будут решены", — пояснил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Зеленский не собирается возвращать Евросоюзу долги, заявил МИД
Вчера, 17:13
Ваннер отметил, что территориальный вопрос играет ключевую роль в обсуждении будущего мирного договора по итогам украинского конфликта, однако существенного прогресса пока не наблюдается.
В среду ряд СМИ сообщил, что Зеленский представил проект мирного урегулирования в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов — отказ Киева отводить войска из российских регионов, но России при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
Председатель комиссии общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что проект Зеленского является бегством от реальности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Украинцы назвали Зеленского худшим кандидатом на выборах, показал опрос
Вчера, 13:17
 
В миреРоссияКиевХарьковская областьВладимир ЗеленскийВладимир РоговЗапорожская АЭСМирный план США по Украине
 
 
