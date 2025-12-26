МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от территориальных уступок в пользу России срывает его собственный якобы мирный план урегулирования украинского конфликта, такое мнение высказал находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Зеленский по-прежнему отказывается от передачи территорий, и именно поэтому в этом плане из 20 пунктов так много вопросов, которые в обозримом будущем не приведут к миру, если не будут решены", — пояснил он.
Ваннер отметил, что территориальный вопрос играет ключевую роль в обсуждении будущего мирного договора по итогам украинского конфликта, однако существенного прогресса пока не наблюдается.
В среду ряд СМИ сообщил, что Зеленский представил проект мирного урегулирования в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов — отказ Киева отводить войска из российских регионов, но России при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
Председатель комиссии общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что проект Зеленского является бегством от реальности.