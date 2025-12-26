ФРГ продолжает сворачивать сотрудничество с Россией, заявил посол

https://ria.ru/20251226/germanija-2064796101.html
БЕРЛИН, 26 дек – РИА Новости. Германия продолжает сворачивать экономическое сотрудничество с Россией, при этом сама несет от этого убытки, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Ситуация в области экономического сотрудничества тоже не внушает оптимизма. За январь-октябрь 2025 года российский экспорт в ФРГ
сократился еще на 34%, импорт – на 8%. Товарооборот, который еще некоторое время тому назад демонстрировал рекордные показатели, теперь составляет всего 7 миллиардов евро. При этом от демонтажа взаимовыгодной кооперации, разрыва цепочек поставок, сворачивания перспективных проектов страдает, в первую очередь, сама ФРГ", - сказал он.
По словам посла, Германия столкнулась с рецессией, деиндустриализацией, снижением конкурентоспособности немецких товаров, бегством капиталов и производств за рубеж.
"Германские представители деловых кругов, да и немало политиков, не в восторге от такого состояния дел. Условия работы на российском рынке их устраивают, но примат политики над экономикой в современной Германии неоспорим", - добавил глава дипмиссии.