ФРГ продолжает сворачивать сотрудничество с Россией, заявил посол

БЕРЛИН, 26 дек – РИА Новости. Германия продолжает сворачивать экономическое сотрудничество с Россией, при этом сама несет от этого убытки, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

"Ситуация в области экономического сотрудничества тоже не внушает оптимизма. За январь-октябрь 2025 года российский экспорт в ФРГ сократился еще на 34%, импорт – на 8%. Товарооборот, который еще некоторое время тому назад демонстрировал рекордные показатели, теперь составляет всего 7 миллиардов евро. При этом от демонтажа взаимовыгодной кооперации, разрыва цепочек поставок, сворачивания перспективных проектов страдает, в первую очередь, сама ФРГ", - сказал он.

По словам посла, Германия столкнулась с рецессией, деиндустриализацией, снижением конкурентоспособности немецких товаров, бегством капиталов и производств за рубеж.