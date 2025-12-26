Рейтинг@Mail.ru
ФРГ продолжает сворачивать сотрудничество с Россией, заявил посол - РИА Новости, 26.12.2025
10:51 26.12.2025
ФРГ продолжает сворачивать сотрудничество с Россией, заявил посол
Германия продолжает сворачивать экономическое сотрудничество с Россией, при этом сама несет от этого убытки, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине... РИА Новости, 26.12.2025
в мире, германия, россия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат)
Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 дек – РИА Новости. Германия продолжает сворачивать экономическое сотрудничество с Россией, при этом сама несет от этого убытки, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.
"Ситуация в области экономического сотрудничества тоже не внушает оптимизма. За январь-октябрь 2025 года российский экспорт в ФРГ сократился еще на 34%, импорт – на 8%. Товарооборот, который еще некоторое время тому назад демонстрировал рекордные показатели, теперь составляет всего 7 миллиардов евро. При этом от демонтажа взаимовыгодной кооперации, разрыва цепочек поставок, сворачивания перспективных проектов страдает, в первую очередь, сама ФРГ", - сказал он.
По словам посла, Германия столкнулась с рецессией, деиндустриализацией, снижением конкурентоспособности немецких товаров, бегством капиталов и производств за рубеж.
"Германские представители деловых кругов, да и немало политиков, не в восторге от такого состояния дел. Условия работы на российском рынке их устраивают, но примат политики над экономикой в современной Германии неоспорим", - добавил глава дипмиссии.
Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Германии нагнетается тема шпиономании, заявил посол России в ФРГ
25 декабря, 16:23
 
