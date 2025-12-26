https://ria.ru/20251226/fsb-2064941428.html
ФСБ показала видео задержания за госизмену экс-сотрудника МИД
ФСБ показала видео задержания экс-сотрудника МИД РФ Арсения Коновалова, которого осудили за передачу секретных сведений американской разведке. РИА Новости, 26.12.2025
