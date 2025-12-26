Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала видео задержания за госизмену экс-сотрудника МИД - РИА Новости, 26.12.2025
17:00 26.12.2025
ФСБ показала видео задержания за госизмену экс-сотрудника МИД
ФСБ показала видео задержания за госизмену экс-сотрудника МИД
ФСБ показала видео задержания экс-сотрудника МИД РФ Арсения Коновалова, которого осудили за передачу секретных сведений американской разведке. РИА Новости, 26.12.2025
Задержание сотрудника МИД РФ Коновалова, впоследствии осужденного за госизмену
ФСБ показала задержание в 2024 г сотрудника МИД РФ Коновалова, впоследствии осужденного за госизмену
ФСБ показала видео задержания за госизмену экс-сотрудника МИД

ФСБ показала видео задержания экс-сотрудника МИД Коновалова

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания экс-сотрудника МИД РФ Арсения Коновалова, которого осудили за передачу секретных сведений американской разведке.
На кадрах оперативной видеосъемки показано, как Коновалова берут в микроавтобусе по пути его следования. Сотрудник ФСБ, показав удостоверение, объявил ничего не подозревавшему Коновалову о задержании.
"Знаете, что произошло?" - спросил сотрудник ФСБ. "Да", - спустя несколько секунд тихо ответил Коновалов.
Бывший сотрудник МИД РФ Арсений Коновалов, передавший секретные сведения американской разведке во время командировки в США, приговорен к 12 годам за госизмену, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. Делал он это за деньги, пока находился в Штатах в командировке. Задержали Коновалова в марте 2024-го.
ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа, работавшего на Киев
