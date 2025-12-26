Рейтинг@Mail.ru
12:36 26.12.2025
"Народный фронт" собрал 18 миллионов рублей для бойцов СВО
"Народный фронт" собрал 18 миллионов рублей для бойцов СВО

Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Общественное движение "Народный фронт" собрало более 18 миллионов рублей для военнослужащих на купянском направлении в рамках сбора Антона Шагина, сообщили в Telegram-канале движения.
"Вместе с вами, россияне, для бойцов на купянском направлении мы собрали более 18 миллионов рублей. Спасибо каждому!", - говорится сообщении.
Как сообщил актер, поэт, участник движения "Команда Путина" Шагин, на эти деньги были закуплены в том числе дроны Mavic, пауэрбанки, рации, РЭБы.
