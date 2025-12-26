https://ria.ru/20251226/front-2064838438.html
"Народный фронт" собрал 18 миллионов рублей для бойцов СВО
"Народный фронт" собрал 18 миллионов рублей для бойцов СВО - РИА Новости, 26.12.2025
"Народный фронт" собрал 18 миллионов рублей для бойцов СВО
Общественное движение "Народный фронт" собрало более 18 миллионов рублей для военнослужащих на купянском направлении в рамках сбора Антона Шагина, сообщили в... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T12:36:00+03:00
2025-12-26T12:36:00+03:00
2025-12-26T12:36:00+03:00
надежные люди
антон шагин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ca7f4030176d9c47cc78c06114ed59b.jpg
https://ria.ru/20251225/kabardino-balkarija-2064672467.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4198abd4c7db4fc8fc1cb4b60bf9d29c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон шагин
Надежные люди, Антон Шагин
"Народный фронт" собрал 18 миллионов рублей для бойцов СВО
"Народный фронт" собрал 18 млн руб для бойцов на Купянском направлении
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Общественное движение "Народный фронт" собрало более 18 миллионов рублей для военнослужащих на купянском направлении в рамках сбора Антона Шагина, сообщили в Telegram-канале движения.
"Вместе с вами, россияне, для бойцов на купянском направлении мы собрали более 18 миллионов рублей. Спасибо каждому!", - говорится сообщении.
Как сообщил актер, поэт, участник движения "Команда Путина" Шагин, на эти деньги были закуплены в том числе дроны Mavic, пауэрбанки, рации, РЭБы.