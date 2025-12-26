В Елисейском дворце признали необходимость диалога с Россией, сообщает FT

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Елисейском дворце заявили, что европейцам на определенном этапе урегулирования на Украине придется перейти к прямому диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет газета Financial Times, со ссылкой на чиновника канцелярии президента Франции.
"Представитель Елисейского дворца заявил, что на каком-то этапе европейцам придется вступить в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, как предложил президент Франции Эммануэль Макрон", - говорится в сообщении издания.
Ранее Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить в ближайшие недели диалог с президентом РФ.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что Путин готов вести диалог с Макроном. Песков отметил, что возможный диалог между лидерами РФ и Франции должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, а глава российского государства всегда готов детально и последовательно объяснять свои позиции.