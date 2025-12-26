Рейтинг@Mail.ru
В Елисейском дворце признали необходимость диалога с Россией, сообщает FT - РИА Новости, 26.12.2025
15:39 26.12.2025
В Елисейском дворце признали необходимость диалога с Россией, сообщает FT
В Елисейском дворце признали необходимость диалога с Россией, сообщает FT - РИА Новости, 26.12.2025
В Елисейском дворце признали необходимость диалога с Россией, сообщает FT
В Елисейском дворце заявили, что европейцам на определенном этапе урегулирования на Украине придется перейти к прямому диалогу с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T15:39:00+03:00
2025-12-26T15:39:00+03:00
в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Елисейском дворце признали необходимость диалога с Россией, сообщает FT

FT: в канцелярии Макрона считают неизбежным прямой диалог ЕС и России по Украине

Почетный караул у Елисейского дворца
Почетный караул у Елисейского дворца - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Почетный караул у Елисейского дворца. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. В Елисейском дворце заявили, что европейцам на определенном этапе урегулирования на Украине придется перейти к прямому диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет газета Financial Times, со ссылкой на чиновника канцелярии президента Франции.
"Представитель Елисейского дворца заявил, что на каком-то этапе европейцам придется вступить в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, как предложил президент Франции Эммануэль Макрон", - говорится в сообщении издания.
Ранее Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить в ближайшие недели диалог с президентом РФ.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что Путин готов вести диалог с Макроном. Песков отметил, что возможный диалог между лидерами РФ и Франции должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, а глава российского государства всегда готов детально и последовательно объяснять свои позиции.
В миреРоссияФранцияУкраинаЭммануэль МакронВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
