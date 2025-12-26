Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за непогоды

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за плохой погоды и выпавшего в украинской столице снега, сообщил украинский телеканал "Киев24".

В ночь на пятницу на большей части Украины началось похолодание. В Киевской и ряде северных областей страны выпал снег, в украинской столице на дороги вышла снегоуборочная техника.