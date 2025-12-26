Рейтинг@Mail.ru
Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за непогоды
10:59 26.12.2025 (обновлено: 12:51 26.12.2025)
Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за непогоды
Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за непогоды
Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за плохой погоды и выпавшего в украинской столице снега, сообщил украинский телеканал "Киев24". РИА Новости, 26.12.2025
2025
в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за непогоды

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за плохой погоды и выпавшего в украинской столице снега, сообщил украинский телеканал "Киев24".
В ночь на пятницу на большей части Украины началось похолодание. В Киевской и ряде северных областей страны выпал снег, в украинской столице на дороги вышла снегоуборочная техника.
"В Киеве из-за непогоды временно приспустили главный флаг Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Киев24".
Украинские журналисты заявляют, что это нормальная процедура для текущей погоды.
СМИ: самые сложные вопросы урегулирования на Украине остаются нерешенными
