https://ria.ru/20251226/flag-2064800646.html
Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за непогоды
Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за непогоды - РИА Новости, 26.12.2025
Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за непогоды
Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за плохой погоды и выпавшего в украинской столице снега, сообщил украинский телеканал "Киев24". РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T10:59:00+03:00
2025-12-26T10:59:00+03:00
2025-12-26T12:51:00+03:00
в мире
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064800184_0:209:730:620_1920x0_80_0_0_7b2da9c6a2a8262a23e745d96f5cfbd5.jpg
https://ria.ru/20251226/smi-2064776011.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064800184_0:86:730:634_1920x0_80_0_0_8f96464d7151c1b609b8ae6470fa6cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев
Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за непогоды
Киев24: главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за выпавшего снега
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Главный флаг Украины в Киеве приспустили из-за плохой погоды и выпавшего в украинской столице снега, сообщил украинский телеканал "Киев24".
В ночь на пятницу на большей части Украины началось похолодание. В Киевской и ряде северных областей страны выпал снег, в украинской столице на дороги вышла снегоуборочная техника.
"В Киеве из-за непогоды временно приспустили главный флаг Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
"Киев24".
Украинские журналисты заявляют, что это нормальная процедура для текущей погоды.