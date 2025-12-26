https://ria.ru/20251226/fedjaev-2064789911.html
Космонавт Федяев заявил, что хотел бы слетать и на российском "Союзе"
Космонавт Федяев заявил, что хотел бы слетать и на российском "Союзе"
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 26 дек – РИА Новости. Российский космонавт Андрей Федяев, которому в скором времени предстоит отправиться во второй полет на американском корабле Crew Dragon, сообщил, что хотел бы слетать и на российском "Союзе".
В пятницу Федяев приступил к сдаче экзаменов на тренажёрах российского сегмента МКС.
"Конечно, хотелось бы на "Союзе", но это с другой стороны, с точки зрения развития профессиональных навыков", - сказал Федяев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он добавил, что из-за того, что в экипаж был назначен недавно, подготовка проходила очень быстро, буквально за два месяца космонавт подготовился к экзамену по работе на российском сегменте МКС. В то же время, "график бывает и плотнее", признался Федяев.
Корабль миссии Crew-12, куда входят Федяев, астронавты НАСА Джессика Меир
и Джек Хэтэуэй, европейский астронавт Софи Адено, полетит не ранее 15 февраля 2026 года. До недавнего времени планировалось, что на этом корабле полетит другой россиянин Олег Артемьев
, однако он, как сообщили в "Роскосмосе
", перешёл на другую работу.
Федяев был зачислен в отряд космонавтов 25 апреля 2013 года, первый, и пока единственный полёт на МКС он совершил со 2 марта по 4 сентября 2023 года. Космонавт стал вторым россиянином (после Анны Кикиной
), слетавшим на МКС на американском корабле Crew Dragon.