Космонавт Андрей Федяев на экзаменационной комплексной тренировке на тренажерах российского сегмента МКС перед вторым космическим полетом в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке. 26 декабря 2025

Космонавт Федяев заявил, что хотел бы слетать и на российском "Союзе"

ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 26 дек – РИА Новости. Российский космонавт Андрей Федяев, которому в скором времени предстоит отправиться во второй полет на американском корабле Crew Dragon, сообщил, что хотел бы слетать и на российском "Союзе".

В пятницу Федяев приступил к сдаче экзаменов на тренажёрах российского сегмента МКС.

"Конечно, хотелось бы на "Союзе", но это с другой стороны, с точки зрения развития профессиональных навыков", - сказал Федяев, отвечая на вопрос РИА Новости.

Он добавил, что из-за того, что в экипаж был назначен недавно, подготовка проходила очень быстро, буквально за два месяца космонавт подготовился к экзамену по работе на российском сегменте МКС. В то же время, "график бывает и плотнее", признался Федяев.

Корабль миссии Crew-12, куда входят Федяев, астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, европейский астронавт Софи Адено, полетит не ранее 15 февраля 2026 года. До недавнего времени планировалось, что на этом корабле полетит другой россиянин Олег Артемьев , однако он, как сообщили в " Роскосмосе ", перешёл на другую работу.