Европа неспособна выступить против неонацизма, заявил историк

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Европа сегодня неспособна выступить против неонацизма и провести международный судебный процесс над киевскими преступниками, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

В интервью РИА Новости историк подчеркнул необходимость проведения международного централизованного трибунала над киевским режимом по аналогии с Нюрнбергским процессом.

При этом, историк допустил, что Европа тоже когда-нибудь сможет, но через какое-то время, когда там произойдут турбулентные процессы.