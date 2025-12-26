МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Европа сегодня неспособна выступить против неонацизма и провести международный судебный процесс над киевскими преступниками, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В интервью РИА Новости историк подчеркнул необходимость проведения международного централизованного трибунала над киевским режимом по аналогии с Нюрнбергским процессом.
"Если будет процесс, это должен быть международный процесс. В нем должны присутствовать те страны, которые единым фронтом сегодня готовы и способны выступить против этого неонацизма. Способна ли сегодня, допустим, Европа? Сомневаюсь", - сказал Мягков.
При этом, историк допустил, что Европа тоже когда-нибудь сможет, но через какое-то время, когда там произойдут турбулентные процессы.
"Но мы, безусловно, невзирая ни на европейские страны, которые будут против, ни на Америку, ни на какие-то другие, должны провести международный процесс сил добра над силами зла", - добавил Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.