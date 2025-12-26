Рейтинг@Mail.ru
Европа неспособна выступить против неонацизма, заявил историк - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/evropa-2064798821.html
Европа неспособна выступить против неонацизма, заявил историк
Европа неспособна выступить против неонацизма, заявил историк - РИА Новости, 26.12.2025
Европа неспособна выступить против неонацизма, заявил историк
Европа сегодня неспособна выступить против неонацизма и провести международный судебный процесс над киевскими преступниками, заявил научный директор Российского РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T10:56:00+03:00
2025-12-26T10:56:00+03:00
в мире
европа
германия
америка
российское военно-историческое общество (рвио)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037866649_0:152:3100:1896_1920x0_80_0_0_093303c379023beef3b372e28577bb4a.jpg
https://ria.ru/20251225/rvio-2064521631.html
https://ria.ru/20251224/donbass-2064226082.html
европа
германия
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037866649_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_de7d6510ed54055c565bb8bacd883b59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, германия, америка, российское военно-историческое общество (рвио)
В мире, Европа, Германия, Америка, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Европа неспособна выступить против неонацизма, заявил историк

Историк Мягков: Европа сегодня неспособна выступить против неонацизма

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНаучный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Европа сегодня неспособна выступить против неонацизма и провести международный судебный процесс над киевскими преступниками, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В интервью РИА Новости историк подчеркнул необходимость проведения международного централизованного трибунала над киевским режимом по аналогии с Нюрнбергским процессом.
Научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Историк предложил места для проведения трибунала над киевским режимом
25 декабря, 10:26
"Если будет процесс, это должен быть международный процесс. В нем должны присутствовать те страны, которые единым фронтом сегодня готовы и способны выступить против этого неонацизма. Способна ли сегодня, допустим, Европа? Сомневаюсь", - сказал Мягков.
При этом, историк допустил, что Европа тоже когда-нибудь сможет, но через какое-то время, когда там произойдут турбулентные процессы.
"Но мы, безусловно, невзирая ни на европейские страны, которые будут против, ни на Америку, ни на какие-то другие, должны провести международный процесс сил добра над силами зла", - добавил Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Гора из человеческих костей и пепла расстрелянных и сожженных заключенных лагеря смерти на территории нацистского концентрационного лагеря Майданек - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В РВИО сравнили зверства нацистов в Донбассе с преступлениями гитлеровцев
24 декабря, 05:33
 
В миреЕвропаГерманияАмерикаРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала